Пермячка вырастила на огороде большой урожай арбузов. Фото

У Елены более 40 арбузов и все разных видов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница поселка Дивья Пермского края Елена Бельчанова на своем участке выращивает арбузы и уже готовится снимать богатый урожай. Об увлечении женщины сообщает газета «Камские зори».

«В огороде Елены большую часть теплицы занимают арбузы — порядка 40 растений разных видов. Есть и обычные: зеленые снаружи, красные внутри, есть желтокорые с красной мякотью, а есть зеленые, но с желтой мякотью внутри», — говорится в публикации.

Бельчановой удается вырастить ягоды не хуже, чем в Краснодарском крае. Женщина признается, чтобы вырастить на Урале арбузы по 4 и по 10 килограммов, нужно очень постараться. Свой урожай Елена планирует снимать через 7-10 дней.

В этом году в Перми также небывалый урожай ягод. URA.RU рассказывало, что ягоды пермяки собирают ведрами как в лесах, так и на собственных участках.

«Широкума- белый медведь» — сорт с белой, хрустящей мякотью и привкусом пломбира. Вес одного арбуза около 5 кг. Личная страница Елены Бельчановой в социальной сети «ВКонтакте»