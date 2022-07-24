Больше 30 аварий произошло на дорогах Свердловской области за три дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За три дня — с 22 по 24 июля — в Свердловской области произошло больше 30 автомобильных аварий, в которых погибли 10 человек, еще 43 получили травмы. Такие данные URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. По информации ведомства, среди пострадавших было 11 детей.

«Несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил расположения на проезжей части — это стало причинами серьезных ДТП, в которых погибли и пострадали люди. ДТП, в результате которых погибли люди, зарегистрированы в Екатеринбурге, Пышме, Краснотурьинске, Серове, Камышлове, Тугулыме. Все аварии произошли на региональных и федеральных автодорогах», — уточнили в ГИБДД.

В одной из аварий травмы получили сразу три ребенка. В селе Филькино женщина наехала на своей машине на шпалу, на которой в этот момент сидели мальчики 8, 11 и 12 лет. В результате двоих госпитализировали, одному назначили амбулаторное лечение.

25 июля резонансное ДТП произошло в Екатеринбурге. Иномарку, проезжавшую под мостом, придавило крупной металлической конструкцией — элементом башенного крана. В результате пострадали четыре человека.