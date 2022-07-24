Челябинских стоматологов уличили в обмане населения

В Магнитогорске (Челябинская область) стоматологический центр уличили в распространении недостоверных сведений и нарушении рекламного законодательства. УФАС России по региону предписало медцентру прекратить ненадлежащую рекламу.
«Реклама размещалась в лифтах многоквартирного дома в Магнитогорске. В листовках сообщалось, что в стоматологическом центре находится единственная в городе компьютерная томография челюстно-лицевой области. Однако подобную услугу оказывают и другие учреждения города», — сообщили в пресс-службе регионального УФАС.
В ведомстве отмечают, что в рекламе наряду с информацией о медицинских услугах отсутствовала предупредительная надпись о необходимости получения консультации специалиста или наличии противопоказаний. Челябинское УФАС России признало, что стоматологический центр, являющийся рекламодателем, и рекламное агентство, являющееся рекламопроизводителем, нарушили законодательства. Размещение спорной рекламы должно быть прекращено.
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