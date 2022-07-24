24 июля 2022

Челябинских стоматологов уличили в обмане населения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоматология. Челябинск, зубы, стоматолог, зубной врач, дантист, инструменты стоматолога, зубная боль
Спорную рекламу для своих клиентов дантисты распространяли в лифтах Магнитогорска Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) стоматологический центр уличили в распространении недостоверных сведений и нарушении рекламного законодательства. УФАС России по региону предписало медцентру прекратить ненадлежащую рекламу.

«Реклама размещалась в лифтах многоквартирного дома в Магнитогорске. В листовках сообщалось, что в стоматологическом центре находится единственная в городе компьютерная томография челюстно-лицевой области. Однако подобную услугу оказывают и другие учреждения города», — сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

В ведомстве отмечают, что в рекламе наряду с информацией о медицинских услугах отсутствовала предупредительная надпись о необходимости получения консультации специалиста или наличии противопоказаний. Челябинское УФАС России признало, что стоматологический центр, являющийся рекламодателем, и рекламное агентство, являющееся рекламопроизводителем, нарушили законодательства. Размещение спорной рекламы должно быть прекращено.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Магнитогорске (Челябинская область) стоматологический центр уличили в распространении недостоверных сведений и нарушении рекламного законодательства. УФАС России по региону предписало медцентру прекратить ненадлежащую рекламу. «Реклама размещалась в лифтах многоквартирного дома в Магнитогорске. В листовках сообщалось, что в стоматологическом центре находится единственная в городе компьютерная томография челюстно-лицевой области. Однако подобную услугу оказывают и другие учреждения города», — сообщили в пресс-службе регионального УФАС. В ведомстве отмечают, что в рекламе наряду с информацией о медицинских услугах отсутствовала предупредительная надпись о необходимости получения консультации специалиста или наличии противопоказаний. Челябинское УФАС России признало, что стоматологический центр, являющийся рекламодателем, и рекламное агентство, являющееся рекламопроизводителем, нарушили законодательства. Размещение спорной рекламы должно быть прекращено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...