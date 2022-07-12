12 июля 2022

Пермский бренд представил свои сумки на Московской неделе моды

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Будапешта. Венгрия, магазин сумок
Сумки показали байерам в шоуруме и на маркете Московской недели моды Фото:

Дизайнерский бренд BOXXY BAGS из Перми впервые представил коллекцию сумок байерам в шоуруме и на маркете Московской недели моды. Об этом сообщили в PR- службе модного события.

«Сумки пермского бренда BOXXY BAGS впервые были представлены на модном событии. Их изготавливают из карбоновых и фибро-пластиковых материалов, которые по потребительским свойствам превосходят натуральную кожу. Продукция марки представлена в капсульных коллекциях», — сообщили в PR-службе.

Московская неделя моды, проходившая с 20 по 26 июня, стала событием общероссийского масштаба. Мероприятие дало возможность заявить о себе сотням талантливых дизайнеров из десятков регионов страны.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский дизайнер создал коллекцию одежды «Пермь-300». Одежду уже можно приобрести.

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Дизайнерский бренд BOXXY BAGS из Перми впервые представил коллекцию сумок байерам в шоуруме и на маркете Московской недели моды. Об этом сообщили в PR- службе модного события. «Сумки пермского бренда BOXXY BAGS впервые были представлены на модном событии. Их изготавливают из карбоновых и фибро-пластиковых материалов, которые по потребительским свойствам превосходят натуральную кожу. Продукция марки представлена в капсульных коллекциях», — сообщили в PR-службе. Московская неделя моды, проходившая с 20 по 26 июня, стала событием общероссийского масштаба. Мероприятие дало возможность заявить о себе сотням талантливых дизайнеров из десятков регионов страны. Ранее URA.RU сообщало, что пермский дизайнер создал коллекцию одежды «Пермь-300». Одежду уже можно приобрести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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