Из свердловской колонии сбежал преступник

Осужденного поймали на станции «Екатеринбург — Пассажирский» в Железнодорожном районе Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Тагиле передали в суд уголовное дело мужчины, который ранее сбежал из колонии-поселения, чтобы добраться до тайника с телефонами. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«17 мая 2022 года в период с восьми часов до 10.10 обвиняемый, отбывавший наказание в виде лишения свободы за совершение преступления по ч. 2 ст. 228 УК РФ, выбрав удобный момент, пешком покинул территорию ФКУ „Исправительная колония № 12 ГУФСИН России по Свердловской области“», — заявила пресс-служба ведомства. Обвиняемый совершил побег, чтобы добраться до тайника с телефонами, расположенного в селе Братское.

Сотрудниками исправительной колонии № 12 немедленно начали поиски сбежавшего мужчины и в этот же день около 16.40 задержали осужденного на станции «Екатеринбург — Пассажирский» в Железнодорожном районе Екатеринбурга. «Обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему деянии в полном объеме. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу», — сообщает региональная прокуратура.

Ранее из психиатрической больницы №3 в Екатеринбурге сбежал 29-летний пациент, который находился там на принудительном лечении. Сделал он это после того, как попросился в туалет. Однако опасного преступника быстро нашли.