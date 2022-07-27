В Ленинском районе Челябинска частично закроют движение

28 июля 2022 в 10:25 Размер текста - 17 +

Движение закроют из-за реконструкции тепловых сетей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ленинском районе Челябинска 30 и 31 июля частично закроют движение по улице Гончаренко. Причиной перекрытия стало проведение работ по реконструкции тепловых сетей, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. «Движение закроют с 8:00 часов 30 июля до 20:00 часов 31 июля для проведения работ по реконструкции участка теплосетей „УСТЭК-Челябинск“ открытым способом. Работы будут проводиться по улице Гончаренко вдоль дома № 86 в Ленинском районе», — сообщили в пресс-службе. Работы по реконструкции участка теплосетей «УСТЭК-Челябинск» будут осуществляться подрядчиком ООО «Интерполис». Челябинцев просят обращать внимание на временные знаки, учитывать ограничения и планировать маршрут.

В Ленинском районе Челябинска 30 и 31 июля частично закроют движение по улице Гончаренко. Причиной перекрытия стало проведение работ по реконструкции тепловых сетей, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. «Движение закроют с 8:00 часов 30 июля до 20:00 часов 31 июля для проведения работ по реконструкции участка теплосетей „УСТЭК-Челябинск“ открытым способом. Работы будут проводиться по улице Гончаренко вдоль дома № 86 в Ленинском районе», — сообщили в пресс-службе. Работы по реконструкции участка теплосетей «УСТЭК-Челябинск» будут осуществляться подрядчиком ООО «Интерполис». Челябинцев просят обращать внимание на временные знаки, учитывать ограничения и планировать маршрут.