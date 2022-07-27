27 июля 2022

В Ленинском районе Челябинска частично закроют движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Теплотрасса Челябинск, теплотрасса, спортплощадка
Движение закроют из-за реконструкции тепловых сетей Фото:

В Ленинском районе Челябинска 30 и 31 июля частично закроют движение по улице Гончаренко. Причиной перекрытия стало проведение работ по реконструкции тепловых сетей, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Движение закроют с 8:00 часов 30 июля до 20:00 часов 31 июля для проведения работ по реконструкции участка теплосетей „УСТЭК-Челябинск“ открытым способом. Работы будут проводиться по улице Гончаренко вдоль дома № 86 в Ленинском районе», — сообщили в пресс-службе.

Работы по реконструкции участка теплосетей «УСТЭК-Челябинск» будут осуществляться подрядчиком ООО «Интерполис». Челябинцев просят обращать внимание на временные знаки, учитывать ограничения и планировать маршрут.

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В Ленинском районе Челябинска 30 и 31 июля частично закроют движение по улице Гончаренко. Причиной перекрытия стало проведение работ по реконструкции тепловых сетей, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. «Движение закроют с 8:00 часов 30 июля до 20:00 часов 31 июля для проведения работ по реконструкции участка теплосетей „УСТЭК-Челябинск“ открытым способом. Работы будут проводиться по улице Гончаренко вдоль дома № 86 в Ленинском районе», — сообщили в пресс-службе. Работы по реконструкции участка теплосетей «УСТЭК-Челябинск» будут осуществляться подрядчиком ООО «Интерполис». Челябинцев просят обращать внимание на временные знаки, учитывать ограничения и планировать маршрут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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