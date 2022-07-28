Челябинские коммунальщики выиграли суд у налоговой на 400 млн

Арбитражный суд региона решил судьбу многомиллионного спора налоговиков и коммунальщиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Дирекция единого заказчика Калининского района» («ДЕЗ Калининского района») из Челябинска выиграла суд в споре с налоговой инспекцией по Калининскому району почти на 400 млн рублей. В течение двух месяцев стороны могут обжаловать вердикт.

«Заявленные требования удовлетворить частично. В удовлетворении остальной части требований отказать», — говорится в решении суда.

Как следует из картотеки арбитражных дел, с иском обратился «ДЕЗ Калининского района». Компания не согласилась с решением налоговых органов по доначислению НДС, страховых взносов, пени и штрафов по налогу и взносам. Совокупно сумма финансовых претензий налоговиков составила 398 млн 942 тысячи рублей.

Свое решение суд принял 26 июля. В случае несогласия стороны могут апеллировать к Восемнадцатому арбитражному апелляционному суду и в порядке кассации обратиться в Уральский арбитражный суд.

Выручка компании «ДЕЗ Калининского района» в 2021 году составила 1,1 млрд рублей. В прошлом предприятием владел бизнесмен Сергей Мелехин, также являвшийся собственником ряда других фирм. В настоящее время учредителем является московская компания АО «ИНФО КОМ», консультирующая по вопросам коммерческой деятельности и управления. В холдинг москвичей также входят предприятия по управлению недвижимостью в Пензе, Волгограде, Волжском, Набережных Челнах, Московской области и ряд фирм Челябинска.