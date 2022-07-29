В Екатеринбурге «заминировали» здание областного правительства

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Эвакуация здания правительства. Курган, минирование, полиция, росгвардия, эвакуация, минирование правительства
К зданию правительства приехали силовики (архивное фото) Фото:

Сотрудники правительства Свердловской области получили анонимное сообщение о «минировании» здания на Октябрьской площади, 1, где расположены офисы региональных властей. Об этом URA.RU сообщили два источника, знакомых с делами правительства.

«На электронную почту пришло анонимное письмо. Якобы здание заминировали», — сообщил собеседник агентства. Другой инсайдер сообщил, что к месту приехали силовики, которые проверят здание.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там посоветовали обращаться к представителям правительства региона. Агентство направило запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в ответ на просьбу прокомментировать информацию сообщил URA.RU, что «не популяризирует крысиные поступки врагов России».

Ранее ложная информация о «минировании» здания на Малышева, 101 поступала 28 июля. Работников эвакуировали.

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Сотрудники правительства Свердловской области получили анонимное сообщение о «минировании» здания на Октябрьской площади, 1, где расположены офисы региональных властей. Об этом URA.RU сообщили два источника, знакомых с делами правительства. «На электронную почту пришло анонимное письмо. Якобы здание заминировали», — сообщил собеседник агентства. Другой инсайдер сообщил, что к месту приехали силовики, которые проверят здание. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там посоветовали обращаться к представителям правительства региона. Агентство направило запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в ответ на просьбу прокомментировать информацию сообщил URA.RU, что «не популяризирует крысиные поступки врагов России». Ранее ложная информация о «минировании» здания на Малышева, 101 поступала 28 июля. Работников эвакуировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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