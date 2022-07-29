В Екатеринбурге «заминировали» здание областного правительства

К зданию правительства приехали силовики (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники правительства Свердловской области получили анонимное сообщение о «минировании» здания на Октябрьской площади, 1, где расположены офисы региональных властей. Об этом URA.RU сообщили два источника, знакомых с делами правительства.

«На электронную почту пришло анонимное письмо. Якобы здание заминировали», — сообщил собеседник агентства. Другой инсайдер сообщил, что к месту приехали силовики, которые проверят здание.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там посоветовали обращаться к представителям правительства региона. Агентство направило запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в ответ на просьбу прокомментировать информацию сообщил URA.RU, что «не популяризирует крысиные поступки врагов России».

Ранее ложная информация о «минировании» здания на Малышева, 101 поступала 28 июля. Работников эвакуировали.