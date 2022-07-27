Здание свердловского правительства срочно эвакуировали. Фото

28 июля 2022 в 10:59 Размер текста - 17 +

Людям не объяснили, в связи с чем их выводят на улицу Фото: читатель URA.RU В Екатеринбурге эвакуировали здание на ул. Малышева, 101, где работают структуры свердловского правительства. Об этом URA.RU сообщил читатель. По его предположению, это связано с сообщением о минировании. «Скорее всего, [поступила] анонимка, нас просто всех выгнали на улицу. Пока что стоим минут 5. Полиция еще не приехала», — рассказал собеседник. В пресс-группу городского УМВД направлен запрос на комментарий, ответ пока не поступил. В здании на ул. Малышева, 101 находятся кабинеты минприроды, министерства торговли, минспорта, нескольких департаментов и фондов, а также редакции «Областной газеты». Подобных инцидентов в Екатеринбурге не было около месяца. 30 июня URA.RU рассказывало, как неизвестный отправил письмо в администрацию Верх-Исетского района с угрозой взорвать все торговые центры, отели, школы, садики, церкви и прочие важные соцобъекты. Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге эвакуировали здание на ул. Малышева, 101, где работают структуры свердловского правительства. Об этом URA.RU сообщил читатель. По его предположению, это связано с сообщением о минировании. «Скорее всего, [поступила] анонимка, нас просто всех выгнали на улицу. Пока что стоим минут 5. Полиция еще не приехала», — рассказал собеседник. В пресс-группу городского УМВД направлен запрос на комментарий, ответ пока не поступил. В здании на ул. Малышева, 101 находятся кабинеты минприроды, министерства торговли, минспорта, нескольких департаментов и фондов, а также редакции «Областной газеты». Подобных инцидентов в Екатеринбурге не было около месяца. 30 июня URA.RU рассказывало, как неизвестный отправил письмо в администрацию Верх-Исетского района с угрозой взорвать все торговые центры, отели, школы, садики, церкви и прочие важные соцобъекты.