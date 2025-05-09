Военный сделал предложение девушке перед парадом Победы в Екатеринбурге. Видео

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Генеральная репетиция парада Победы на площади 1905 года. Екатеринбург , военная техника, репетиция военного парада, 80 лет победы
Торжественное событие запечатлели журналисты Фото:
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В Екатеринбурге военный роты почетного караула перед началом парада Победы сделал девушке предложение руки и сердца. Она ответила согласием, пишет СМИ.

«Солнышко, я долго хотел это сказать: «Выходи за меня?» — спросил военнослужащий. После он вручил ей букет цветов. Видео публикуют «РИА Новости» в Telegram.

На параде в этом году впервые показали военные комплексы с беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, были пешие колонны, танки и другая техника. За ходом праздничных мероприятий в области, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в режиме онлайн.

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В Екатеринбурге военный роты почетного караула перед началом парада Победы сделал девушке предложение руки и сердца. Она ответила согласием, пишет СМИ. «Солнышко, я долго хотел это сказать: «Выходи за меня?» — спросил военнослужащий. После он вручил ей букет цветов. Видео публикуют «РИА Новости» в Telegram. На параде в этом году впервые показали военные комплексы с беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, были пешие колонны, танки и другая техника. За ходом праздничных мероприятий в области, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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