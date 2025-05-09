В Екатеринбурге военный роты почетного караула перед началом парада Победы сделал девушке предложение руки и сердца. Она ответила согласием, пишет СМИ.
«Солнышко, я долго хотел это сказать: «Выходи за меня?» — спросил военнослужащий. После он вручил ей букет цветов. Видео публикуют «РИА Новости» в Telegram.
На параде в этом году впервые показали военные комплексы с беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, были пешие колонны, танки и другая техника. За ходом праздничных мероприятий в области, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в режиме онлайн.
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