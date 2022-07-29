Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично провел тест-драйв трюкового велосипеда и самоката участников Кубка RCC Extreme, который проводится в честь открытия нового экстрим-парка. Новый спортивный объект площадью полторы тысячи квадратных метров появился возле арены «Трактор» в Челябинске.
«Вы ногами тормозите? На нем стоя надо ездить?», — уточнил у владельца трюкового велосипеда Текслер и, получив положительные ответы, сделал круг по территории.
Кроме того, губернатор на одной из горок опробовал самокат, однако спуск оказался сложным. Глава региона вернул велосипед и самокат владельцам и пожелал успехов в соревнованиях.
По данным организаторов, в Кубке RCC Extreme примут участие лучшие спортсмены Урала. Соревнования проводят при поддержке Русской медной компании.
В сообщении организаторов состязания указано, что объект оборудован прыжковой зоной для трюков в воздухе, street-зоной с элементами скольжения, где продумана каждая линия движения, а также износостойким и ударопрочным покрытием. Они уверены, что на этой площадке могут тренироваться экстремалы любого уровня в самых разных дисциплинах.
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично провел тест-драйв трюкового велосипеда и самоката участников Кубка RCC Extreme, который проводится в честь открытия нового экстрим-парка. Новый спортивный объект площадью полторы тысячи квадратных метров появился возле арены «Трактор» в Челябинске. «Вы ногами тормозите? На нем стоя надо ездить?», — уточнил у владельца трюкового велосипеда Текслер и, получив положительные ответы, сделал круг по территории. Кроме того, губернатор на одной из горок опробовал самокат, однако спуск оказался сложным. Глава региона вернул велосипед и самокат владельцам и пожелал успехов в соревнованиях. По данным организаторов, в Кубке RCC Extreme примут участие лучшие спортсмены Урала. Соревнования проводят при поддержке Русской медной компании. В сообщении организаторов состязания указано, что объект оборудован прыжковой зоной для трюков в воздухе, street-зоной с элементами скольжения, где продумана каждая линия движения, а также износостойким и ударопрочным покрытием. Они уверены, что на этой площадке могут тренироваться экстремалы любого уровня в самых разных дисциплинах.