Депутат Госдумы объяснил, почему растет число бездомных зверей

31 июля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Бездомные животные появляются из-за халатного отношения со стороны их хозяев и чиновников на местах Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Безразличие хозяев к своим питомцам и коррупция на местах способствуют увеличению числа бездомных животных на российских улицах. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Как бы мы ни боролись со следствием, причина остается нерешенной. Причина не в животных, а в нас. У каждого бездомного животного когда-то был дом или он был у его родителей. Откуда идет пополнение безнадзорных животных? Люди от них избавляются, выкидывают на улицу. Второе — это нестерилизованные животные, потомство которых выкидывают на улицу», — сказал Владимир Бурматов. Владельцы животных также не стерилизуют своих питомцев, которых отпускают гулять без присмотра, добавил собеседник агентства. «У хозяина собака, и он отправляет ее на самовыгул, то есть, с цепи отпустил. И вот она день бегает, возвращается, и понятно, что с ней произойдет, если она не стерилизована. И дальше все сопутствующие проблемы. Хозяину потомство не нужно, он его выкидывает за забор», — отметил парламентарий. Депутат Госдумы подчеркнул, что коррупция также играет ключевую роль в вопросе бездомных животных. «Многие регионы настолько привыкли тратить на это даже не десятки, а сотни миллионов рублей, списывая их на отстрел этих животных. Но этим занимались прикормленные к администрациям городов коммерческие структуры. Конечно, они этот доход не хотят терять. Речь идет о двух миллиардах рублей в год. Это в целом по стране», — уточнил Бурматов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Безразличие хозяев к своим питомцам и коррупция на местах способствуют увеличению числа бездомных животных на российских улицах. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Как бы мы ни боролись со следствием, причина остается нерешенной. Причина не в животных, а в нас. У каждого бездомного животного когда-то был дом или он был у его родителей. Откуда идет пополнение безнадзорных животных? Люди от них избавляются, выкидывают на улицу. Второе — это нестерилизованные животные, потомство которых выкидывают на улицу», — сказал Владимир Бурматов. Владельцы животных также не стерилизуют своих питомцев, которых отпускают гулять без присмотра, добавил собеседник агентства. «У хозяина собака, и он отправляет ее на самовыгул, то есть, с цепи отпустил. И вот она день бегает, возвращается, и понятно, что с ней произойдет, если она не стерилизована. И дальше все сопутствующие проблемы. Хозяину потомство не нужно, он его выкидывает за забор», — отметил парламентарий. Депутат Госдумы подчеркнул, что коррупция также играет ключевую роль в вопросе бездомных животных. «Многие регионы настолько привыкли тратить на это даже не десятки, а сотни миллионов рублей, списывая их на отстрел этих животных. Но этим занимались прикормленные к администрациям городов коммерческие структуры. Конечно, они этот доход не хотят терять. Речь идет о двух миллиардах рублей в год. Это в целом по стране», — уточнил Бурматов.