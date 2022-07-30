30 июля 2022
29 июля 2022

Неизвестные вымогали у челябинки деньги за личные фото в соцсети

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Девушка заявила о вымогательстве в полицию Фото:

Полиция разыскивает неизвестных, которые вымогали у 23-летней жительницы Челябинска деньги за личные фотографии. Они грозили выложить интимные фото на всеобщее обозрение.

«Потерпевшая заявила, что получила от неизвестных сообщение в одной из социальных сетей с требованиями заплатить им. В противном случае злоумышленники угрожали распространить фотографии сугубо личного характера, которые имеются в их распоряжении. Зная, что ранее она отправляла подобный контент одному из своих знакомых в интернете, девушка предположила, что намерения незнакомцев могут быть вполне реалистичными, и обратилась в местный отдел полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Дело о вымогательстве возбуждено в отделе полиции в Металлургическом районе города. Полицейские предупреждают, что не строит отправлять личные фотографии в переписки в соцсетях, чтобы не стать жертвой вымогателей.

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Полиция разыскивает неизвестных, которые вымогали у 23-летней жительницы Челябинска деньги за личные фотографии. Они грозили выложить интимные фото на всеобщее обозрение. «Потерпевшая заявила, что получила от неизвестных сообщение в одной из социальных сетей с требованиями заплатить им. В противном случае злоумышленники угрожали распространить фотографии сугубо личного характера, которые имеются в их распоряжении. Зная, что ранее она отправляла подобный контент одному из своих знакомых в интернете, девушка предположила, что намерения незнакомцев могут быть вполне реалистичными, и обратилась в местный отдел полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Дело о вымогательстве возбуждено в отделе полиции в Металлургическом районе города. Полицейские предупреждают, что не строит отправлять личные фотографии в переписки в соцсетях, чтобы не стать жертвой вымогателей.
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