Неизвестные вымогали у челябинки деньги за личные фото в соцсети

Девушка заявила о вымогательстве в полицию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Полиция разыскивает неизвестных, которые вымогали у 23-летней жительницы Челябинска деньги за личные фотографии. Они грозили выложить интимные фото на всеобщее обозрение.

«Потерпевшая заявила, что получила от неизвестных сообщение в одной из социальных сетей с требованиями заплатить им. В противном случае злоумышленники угрожали распространить фотографии сугубо личного характера, которые имеются в их распоряжении. Зная, что ранее она отправляла подобный контент одному из своих знакомых в интернете, девушка предположила, что намерения незнакомцев могут быть вполне реалистичными, и обратилась в местный отдел полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Дело о вымогательстве возбуждено в отделе полиции в Металлургическом районе города. Полицейские предупреждают, что не строит отправлять личные фотографии в переписки в соцсетях, чтобы не стать жертвой вымогателей.