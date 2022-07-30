Жители микрорайона ХМАО выйдут на митинг из-за отсутствия газа

31 июля 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

В микрорайоне Южный уже 6 лет нет газоснабжения, водопровода и асфальтовых дорог (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители микрорайона Южный в городе Урай (ХМАО) планируют выйти на митинг из-за отсутствия подключения в домах газопровода, который обещал застройщик. Об этом сообщил депутат городской думы Урая Леонард Насибуллин в своем telegram-канале. «Жители предупредили, что выйдут на митинг, если к сентябрю район не подключат к газу. Также урайцы планируют перекрыть дорогу. У людей заканчивается терпение», — рассказал депутат. Ранее, жители этого микрорайона обратились в Следственный комитет России с требованием привлечь к ответственности руководителя ООО «СпецСтрой-Центр» и чиновников администрации города. В пригороде уже 6 лет нет центрального водоснабжения, газопровода и асфальтовых дорог.

Жители микрорайона Южный в городе Урай (ХМАО) планируют выйти на митинг из-за отсутствия подключения в домах газопровода, который обещал застройщик. Об этом сообщил депутат городской думы Урая Леонард Насибуллин в своем telegram-канале. «Жители предупредили, что выйдут на митинг, если к сентябрю район не подключат к газу. Также урайцы планируют перекрыть дорогу. У людей заканчивается терпение», — рассказал депутат. Ранее, жители этого микрорайона обратились в Следственный комитет России с требованием привлечь к ответственности руководителя ООО «СпецСтрой-Центр» и чиновников администрации города. В пригороде уже 6 лет нет центрального водоснабжения, газопровода и асфальтовых дорог.