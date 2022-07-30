30 июля 2022
29 июля 2022
28 июля 2022

Жители микрорайона ХМАО выйдут на митинг из-за отсутствия газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, газ, село, газовые трубы
В микрорайоне Южный уже 6 лет нет газоснабжения, водопровода и асфальтовых дорог (архивное фото) Фото:

Жители микрорайона Южный в городе Урай (ХМАО) планируют выйти на митинг из-за отсутствия подключения в домах газопровода, который обещал застройщик. Об этом сообщил депутат городской думы Урая Леонард Насибуллин в своем telegram-канале.

«Жители предупредили, что выйдут на митинг, если к сентябрю район не подключат к газу. Также урайцы планируют перекрыть дорогу. У людей заканчивается терпение», — рассказал депутат.

Ранее, жители этого микрорайона обратились в Следственный комитет России с требованием привлечь к ответственности руководителя ООО «СпецСтрой-Центр» и чиновников администрации города. В пригороде уже 6 лет нет центрального водоснабжения, газопровода и асфальтовых дорог.

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Жители микрорайона Южный в городе Урай (ХМАО) планируют выйти на митинг из-за отсутствия подключения в домах газопровода, который обещал застройщик. Об этом сообщил депутат городской думы Урая Леонард Насибуллин в своем telegram-канале. «Жители предупредили, что выйдут на митинг, если к сентябрю район не подключат к газу. Также урайцы планируют перекрыть дорогу. У людей заканчивается терпение», — рассказал депутат. Ранее, жители этого микрорайона обратились в Следственный комитет России с требованием привлечь к ответственности руководителя ООО «СпецСтрой-Центр» и чиновников администрации города. В пригороде уже 6 лет нет центрального водоснабжения, газопровода и асфальтовых дорог.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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