Владельцы утверждают о богатстве охотничьих угодий Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нязепетровском районе Челябинской области за 95 миллионов рублей предлагают приобрести охотничье хозяйство «Тахтинское» с клиентской базой, в которой есть договоры с иностранцами. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений.

«Охотхозяйство „Тахтинское“ — это богатейшие угодья, хвойные и лиственные леса на территории Долгобродского водохранилища. Охота, рыбалка почти круглый год, площадь угодий 16 тысяч га. Имеется наработанная клиентская база, заключены договора с иностранцами 4-5 групп трофейка, сезонная охота (расписана почти вся)», — указано в объявлении на сайте «Авито».

В объявлении также сообщается, что на территории базы 2019 года постройки находятся три дома: хозяйский площадью 200 кв. метров, гостевой для охотников и рыбаков площадью 108 кв. метров, а также домик для персонала. Кроме того, здесь построены две бани, мангальная зона и обустроено место для огорода с теплицами и поливом.

Охотхозяйство принадлежит ООО «Фауна», собственником которого является Марина Курчина. Владельцы базы сообщают, что на территории охотничьих угодий бродят как минимум шесть медведей, 42 лося, до 15 косуль, много кабанов, волков, зайцев, рысей, глухарей, тетеревов, лис, бобров, куниц и уток. Вместе с базой покупатель получит подготовленный автомобиль УАЗ «буханка», две «Нивы» и ГАЗ самосвал, два трактора с навесным оборудованием, а также два квадроцикла и два снегохода.

Охотничьи домики украшены трофеями Скрин сайта «Авито»