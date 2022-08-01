Депутата Госдумы из Челябинска признали виновным во взятках. Фото

02 августа 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Вадим Белоусов является действующим депутатом Госдумы РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова Московский городской суд 2 августа начал оглашение приговора депутату Госдумы из Челябинска Вадиму Белоусову и его теще Маргарите Бутаковой, обвиняемым в получении взяток. Белоусова признали виновным. «Мосгорсуд признал виновным депутата Госдумы Вадима Белоусова в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей», — говорится в сообщении ТАСС в telegram-канале. Оглашение приговора продолжается. Наказание Белоусову и Бутаковой озвучат в конце оглашения. Ранее стало известно, что гособвинитель в прениях просил назначить Белоусову наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей, а также лишить его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Бутаковой, с учетом ее возраста и хронических заболеваний — в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии общего режима со штрафом в 500 млн рублей. В июле 2022 года Вадим Белоусов, представляющий в парламенте Удмуртскую республику и Кировскую область по спискам партии «Справедливая Россия — За правду», был выдвинут на пост главы Удмуртии. Вадим Белоусов и его адвокаты слушают приговор «Московские суды общей юрисдикции», Telegram

Московский городской суд 2 августа начал оглашение приговора депутату Госдумы из Челябинска Вадиму Белоусову и его теще Маргарите Бутаковой, обвиняемым в получении взяток. Белоусова признали виновным. «Мосгорсуд признал виновным депутата Госдумы Вадима Белоусова в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей», — говорится в сообщении ТАСС в telegram-канале. Оглашение приговора продолжается. Наказание Белоусову и Бутаковой озвучат в конце оглашения. Ранее стало известно, что гособвинитель в прениях просил назначить Белоусову наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей, а также лишить его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Бутаковой, с учетом ее возраста и хронических заболеваний — в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии общего режима со штрафом в 500 млн рублей. В июле 2022 года Вадим Белоусов, представляющий в парламенте Удмуртскую республику и Кировскую область по спискам партии «Справедливая Россия — За правду», был выдвинут на пост главы Удмуртии.