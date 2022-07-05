Депутат Госдумы из Челябинска и его теща готовятся к приговору

Вадим Белоусов вину не признает и собирается участвовать в губернаторских выборах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Московский городской суд 20 июля огласит приговор депутату Госдумы из Челябинска Вадиму Белоусову и его теще Маргарите Бутаковой, обвиняемым в получении взяток. Информация об этом содержится в карточке дела на сайте суда.

«Назначено оглашение приговора или иного судебного акта на 20.07.2022. Время — 14:00», — говорится в сообщении.

Ранее государственный обвинитель в прениях сторон попросил назначить Белоусову наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 млн рублей, а также лишить его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Бутаковой, с учетом ее возраста и хронических заболеваний, — в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима, со штрафом в 500 млн рублей.

Белоусова обвиняют по ч.6 ст. 290 УК РФ — в получении взяток на 3 млрд рублей. По версии следствия, содействие в этом ему оказывала теща. По запросу Генпрокуратуры РФ с Белоусова в 2018 году была снята депутатская неприкосновенность для проведения расследования и суда. Вины политик не признает, его представители процесс не комментируют.

2 июля Вадим Белоусов, представляющий в парламенте Удмуртскую республику и Кировскую область по спискам партии «Справедливая Россия — За правду», был выдвинут на пост главы Удмуртии. Такое решение было принято на конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Удмуртской Республике.

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