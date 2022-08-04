В СурГУ не пускают охрану, заключившую контракт с вузом. Видео

05 августа 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Причиной послужило отсутствие документов у охранников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из Сургутского государственного университета (СурГУ) выгнали сотрудников охранной компании «СКБ-Югра», которая заключила контракт с вузом на оказание услуг. Причиной послужило отсутствие документов у охранников фирмы. Об этом URA.RU сообщил руководитель частной охранной организации «Илир» Евгений Мальчиков. «Университет пытались захватить люди в форме „СКБ-Югра“. Мы [охрана „Илир“] их остановили. А позже полиция установила, что ни один сотрудник „СКБ-Югра“ не имеет удостоверения. Это, по сути, нелегальные охранники, просто ряженые люди. И мы их попросили удалиться из вуза. В соответствии с законом о частной охранной деятельности обязательным требованием является наличие у охранников удостоверения и личной карточки, подтверждающей, что они работают в охранной компании», — сообщил Мальчиков. В свою очередь начальник охраны «СКБ-Югра» Андрей Колчин рассказал, что сотрудники фирмы действовали на законных основаниях. Заминка с документами вышла из-за технических моментов. «Контракт на охрану университета был заключен с „СКБ-Югра“ недавно, и руководство ЧОП просто не успело откопировать у всех охранников удостоверения. Это бывает практически во всех охранных компаниях. Это не критичная ошибка, но на этом то и сыграл Мальчиков [директор „Илир“], вызвав полицию», — сообщил Колчин. Споры за право охранять объект между ЧОПами начались после того, как СурГу расторгло договор с действующим подрядчиком — компанией «Илир» и заключило контракт на охрану с новым предприятием «СКБ-Югра». Руководитель компании «Илир» не согласился с решением университета, отказался покидать объект и запускать нового контрагента на охрану вуза. Ранее URA.RU сообщало, что в университете ХМАО охранники подрались за право сторожить вуз. Охранники «Илир» с помощью дубинок выдворили с объекта СурГУ представителей компании «СКБ-Югра». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из Сургутского государственного университета (СурГУ) выгнали сотрудников охранной компании «СКБ-Югра», которая заключила контракт с вузом на оказание услуг. Причиной послужило отсутствие документов у охранников фирмы. Об этом URA.RU сообщил руководитель частной охранной организации «Илир» Евгений Мальчиков. «Университет пытались захватить люди в форме „СКБ-Югра“. Мы [охрана „Илир“] их остановили. А позже полиция установила, что ни один сотрудник „СКБ-Югра“ не имеет удостоверения. Это, по сути, нелегальные охранники, просто ряженые люди. И мы их попросили удалиться из вуза. В соответствии с законом о частной охранной деятельности обязательным требованием является наличие у охранников удостоверения и личной карточки, подтверждающей, что они работают в охранной компании», — сообщил Мальчиков. В свою очередь начальник охраны «СКБ-Югра» Андрей Колчин рассказал, что сотрудники фирмы действовали на законных основаниях. Заминка с документами вышла из-за технических моментов. «Контракт на охрану университета был заключен с „СКБ-Югра“ недавно, и руководство ЧОП просто не успело откопировать у всех охранников удостоверения. Это бывает практически во всех охранных компаниях. Это не критичная ошибка, но на этом то и сыграл Мальчиков [директор „Илир“], вызвав полицию», — сообщил Колчин. Споры за право охранять объект между ЧОПами начались после того, как СурГу расторгло договор с действующим подрядчиком — компанией «Илир» и заключило контракт на охрану с новым предприятием «СКБ-Югра». Руководитель компании «Илир» не согласился с решением университета, отказался покидать объект и запускать нового контрагента на охрану вуза. Ранее URA.RU сообщало, что в университете ХМАО охранники подрались за право сторожить вуз. Охранники «Илир» с помощью дубинок выдворили с объекта СурГУ представителей компании «СКБ-Югра».