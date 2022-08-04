Семь судимых кандидатов сняли с челябинских выборов

05 августа 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

11 сентября 2022 года выборы в регионе пройдут в 66 муниципалитетах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области семи кандидатам, заявившимся на муниципальные выборы, было отказано в регистрации из-за сокрытия информации о судимости. Об этом URA.RU сообщил заместитель председателя избирательной комиссии региона Артем Миронов. «Территориальными избирательными комиссиями, организующими проведение выборов в органы местного самоуправления, отказано в регистрации семи кандидатам. Они сокрыли сведения о своей судимости», — рассказал URA.RU Миронов. Зампредседатель избиркома отметил, что случаев отказа в регистрации кандидатам в депутаты Заксобрания Челябинской области на дополнительных выборах по Троицкому одномандатному избирательному округу № 25 на основании сокрытия сведений о судимости нет. Мандат ЗСО там освободился в 2021 году, когда вице-спикер Владимир Павлов ушел работать в Госдуму по спискам «Единой России». По данным областного избиркома, 11 сентября 2022 года в единый день голосования выборы в регионе пройдут в 66 муниципалитетах. В области пройдут 72 избирательные кампании, из которых 14 — это основные выборы, а 58 — дополнительные и досрочные выборы. В рамках единого дня голосования жителям предстоит выбрать 215 депутатов и 6 глав. В региональных выборах участвуют представители девяти партий.

В Челябинской области семи кандидатам, заявившимся на муниципальные выборы, было отказано в регистрации из-за сокрытия информации о судимости. Об этом URA.RU сообщил заместитель председателя избирательной комиссии региона Артем Миронов. «Территориальными избирательными комиссиями, организующими проведение выборов в органы местного самоуправления, отказано в регистрации семи кандидатам. Они сокрыли сведения о своей судимости», — рассказал URA.RU Миронов. Зампредседатель избиркома отметил, что случаев отказа в регистрации кандидатам в депутаты Заксобрания Челябинской области на дополнительных выборах по Троицкому одномандатному избирательному округу № 25 на основании сокрытия сведений о судимости нет. Мандат ЗСО там освободился в 2021 году, когда вице-спикер Владимир Павлов ушел работать в Госдуму по спискам «Единой России». По данным областного избиркома, 11 сентября 2022 года в единый день голосования выборы в регионе пройдут в 66 муниципалитетах. В области пройдут 72 избирательные кампании, из которых 14 — это основные выборы, а 58 — дополнительные и досрочные выборы. В рамках единого дня голосования жителям предстоит выбрать 215 депутатов и 6 глав. В региональных выборах участвуют представители девяти партий.