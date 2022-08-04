Бывший директор «Нижневартовскнефтегаза» и экс-депутат Тюменской областной думы Виктор Палий, осужденный за вымогательство, вышел на свободу. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения Палия.
«Палий сидел в колонии в Липецкой области, куда его перевели с Ямала полтора года назад. Сейчас ему 73 года и он вышел по условно-досрочному в связи с состоянием здоровья. Палий планирует жить в Подмосковье, где у него семья. Говорит, что в политику возвращаться не планирует», — сообщил URA.RU инсайдер.
Связаться с самим Палием на момент написания новости не удалось. В управление ФСИН по Липецкой области был также направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что Виктора Палия, отбывающего наказание в колонии строго режима в Харпе (ЯНАО), помиловали. Решение приняла окружная комиссия по помилованию, рассмотрев ходатайства осужденного.
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