Экс-директор нефтяной фирмы из ХМАО Виктор Палий вышел из тюрьмы. Фото

05 августа 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

В последнее время Палий отбывал наказание в колонии в Липецкой области Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший директор «Нижневартовскнефтегаза» и экс-депутат Тюменской областной думы Виктор Палий, осужденный за вымогательство, вышел на свободу. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения Палия. «Палий сидел в колонии в Липецкой области, куда его перевели с Ямала полтора года назад. Сейчас ему 73 года и он вышел по условно-досрочному в связи с состоянием здоровья. Палий планирует жить в Подмосковье, где у него семья. Говорит, что в политику возвращаться не планирует», — сообщил URA.RU инсайдер. Связаться с самим Палием на момент написания новости не удалось. В управление ФСИН по Липецкой области был также направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что Виктора Палия, отбывающего наказание в колонии строго режима в Харпе (ЯНАО), помиловали. Решение приняла окружная комиссия по помилованию, рассмотрев ходатайства осужденного. Виктор Палий (посередине) с семьей после освобождения в Подмосковье Фото: источник из окружения Палия

Бывший директор «Нижневартовскнефтегаза» и экс-депутат Тюменской областной думы Виктор Палий, осужденный за вымогательство, вышел на свободу. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения Палия. «Палий сидел в колонии в Липецкой области, куда его перевели с Ямала полтора года назад. Сейчас ему 73 года и он вышел по условно-досрочному в связи с состоянием здоровья. Палий планирует жить в Подмосковье, где у него семья. Говорит, что в политику возвращаться не планирует», — сообщил URA.RU инсайдер. Связаться с самим Палием на момент написания новости не удалось. В управление ФСИН по Липецкой области был также направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что Виктора Палия, отбывающего наказание в колонии строго режима в Харпе (ЯНАО), помиловали. Решение приняла окружная комиссия по помилованию, рассмотрев ходатайства осужденного.