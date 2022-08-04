04 августа 2022

Экс-директор нефтяной фирмы из ХМАО Виктор Палий вышел из тюрьмы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония закладки первого камня в основание нового регионального транспортно-пересадочного узла в микрорайоне Ботанический. Екатеринбург, колючая проволока, зона, стена, запретная зона, тюрьма, огорождение
В последнее время Палий отбывал наказание в колонии в Липецкой области Фото:

Бывший директор «Нижневартовскнефтегаза» и экс-депутат Тюменской областной думы Виктор Палий, осужденный за вымогательство, вышел на свободу. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения Палия.

«Палий сидел в колонии в Липецкой области, куда его перевели с Ямала полтора года назад. Сейчас ему 73 года и он вышел по условно-досрочному в связи с состоянием здоровья. Палий планирует жить в Подмосковье, где у него семья. Говорит, что в политику возвращаться не планирует», — сообщил URA.RU инсайдер.

Связаться с самим Палием на момент написания новости не удалось. В управление ФСИН по Липецкой области был также направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что Виктора Палия, отбывающего наказание в колонии строго режима в Харпе (ЯНАО), помиловали. Решение приняла окружная комиссия по помилованию, рассмотрев ходатайства осужденного.

Виктор Палий (посередине) с семьей после освобождения в Подмосковье
Фото:

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Бывший директор «Нижневартовскнефтегаза» и экс-депутат Тюменской областной думы Виктор Палий, осужденный за вымогательство, вышел на свободу. Об этом URA.RU сообщил источник из окружения Палия. «Палий сидел в колонии в Липецкой области, куда его перевели с Ямала полтора года назад. Сейчас ему 73 года и он вышел по условно-досрочному в связи с состоянием здоровья. Палий планирует жить в Подмосковье, где у него семья. Говорит, что в политику возвращаться не планирует», — сообщил URA.RU инсайдер. Связаться с самим Палием на момент написания новости не удалось. В управление ФСИН по Липецкой области был также направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что Виктора Палия, отбывающего наказание в колонии строго режима в Харпе (ЯНАО), помиловали. Решение приняла окружная комиссия по помилованию, рассмотрев ходатайства осужденного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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