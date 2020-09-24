Отбывающего в ЯНАО срок за вымогательство экс-депутата помиловали

Виктор Палий отбывает наказание за вымогательство в колонии в Харпе Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Экс-депутат Тюменской областной думы и бизнесмен Виктор Палий, осужденный за вымогательство и отбывающий наказание в колонии строго режима в Харпе (ЯНАО), помилован. Решение приняла окружная комиссия по помилованию, рассмотрев ходатайства осужденных, говорится в материалах профильного департамента.

Члены комиссии учли преклонный возраст Палия (ему 71 год), наличие хронических заболеваний, требующих лечения, а также положительные характеристики осужденного. «Установлено наличие медицинских противопоказаний для отбывания наказания в условиях Крайнего Севера, — сообщает департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти в ЯНАО. — Палий характеризуется исключительно с положительной стороны, не имеет ни одного взыскания, много читает, изучает научную литературу, тесно связан семейными узами с женой, сыном и внуками, которые ждут его с нетерпением домой».

Комиссия пришла к выводу, что преступление, за которое Палий отбывает наказание, являлось спором хозяйствующих субъектов, который можно было решить в гражданском суде. Потерпевший по делу Палия впоследствии был осужден за убийство, бандитизм и незаконный оборот оружия.

У комиссии сложилось мнение, что Палию «помогли» попасть в трудную жизненную ситуацию. Тем не менее, окончательное решение о смягчении неказания или освобождении будет принимать президент РФ.

Палий был осужден в 2015 году за вымогательство 380 млн рублей у экс-депутата заксобрания Краснодарского края, бизнесмена Сергея Зиринова. Бизнесмен якобы угрожал в случае отказала инициировать уголовное дело о махинациях с землей.