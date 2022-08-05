Под Екатеринбургом выставили на продажу коттедж за 120 млн рублей. Фото

06 августа 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Площадь дома — 444 квадратных метра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В элитном коттеджном поселке «Галактика» в Верх-Исетском районе Екатеринбурга выставили на продажу восьмикомнатный коттедж за 120 млн рублей. Его площадь — 444 квадратных метра, следует из объявления на сайте kuligovskaya.ru. «Этот скромный и деликатный снаружи коттедж покоряет с первого взгляда своей строгостью и богатым зеленым убранством живого декора. Основательный и продуманный, удачно расположенный среди вековых корабельных сосен на великолепно спланированном участке с ландшафтным дизайном», — говорится в описании. На 15-ти сотках есть «витиеватая тропинка», мостик и пруд с карпами, детский уголок, кустарники, летняя веранда с зоной для BBQ. Внутри дом сделан из высококачественных материалов и обставлен мебелью от Francesco Molon. Площадь дома — 444 квадратных метра, жилая площадь — 300 квадратов, а площадь кухни составляет 20 квадратов. Стоимость дома — 120 млн рублей. Хозяин недвижимости отмечает, что дом полностью готов к заселению.

В элитном коттеджном поселке «Галактика» в Верх-Исетском районе Екатеринбурга выставили на продажу восьмикомнатный коттедж за 120 млн рублей. Его площадь — 444 квадратных метра, следует из объявления на сайте kuligovskaya.ru. «Этот скромный и деликатный снаружи коттедж покоряет с первого взгляда своей строгостью и богатым зеленым убранством живого декора. Основательный и продуманный, удачно расположенный среди вековых корабельных сосен на великолепно спланированном участке с ландшафтным дизайном», — говорится в описании. На 15-ти сотках есть «витиеватая тропинка», мостик и пруд с карпами, детский уголок, кустарники, летняя веранда с зоной для BBQ. Внутри дом сделан из высококачественных материалов и обставлен мебелью от Francesco Molon. Площадь дома — 444 квадратных метра, жилая площадь — 300 квадратов, а площадь кухни составляет 20 квадратов. Стоимость дома — 120 млн рублей. Хозяин недвижимости отмечает, что дом полностью готов к заселению.