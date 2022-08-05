Вместо депутата Валуева пермякам помогла актриса Михалкова

Юлия Михалкова помогла сделать Прикамье немного чище (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяки приняли участие в экологической акции по очистке берегов в месте слияния двух рек — Камы и Гайвы. Изначально организаторы утверждали, что депутат Госдумы Николай Валуев примет участие в экосубботнике. Однако, в последний момент выяснилось, что российский политик не сможет приехать. Пермяков выручила звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, передают СМИ.

«На акцию приехала актриса и телеведущая Юлия Михалкова. Она — амбассадор акции „Вода России“». — написано в telegram-канале «59.ru».

О важности подобных мероприятий напомнил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона подчеркнул, что в Перми протекают порядка 300 рек, в Прикамье их — более 29 тысяч. Для сбережения и оживления главной водной артерии на территории реализуются проекты «Живая Кама» и «Оздоровление Камы», главная задача которых — масштабная экореабилитация. «Мы уже вышли с этой инициативой на федеральный уровень. Нас поддержали соседние регионы, федеральное агентство водных ресурсов. Ожидаем, что в ближайшее время коллеги из федерации одобрят нашу инициативу и включат ее в нацпроект „Экология“», — написал Махонин в своем telegram-канале.

Изначально предполагалось, что почетные гости должны были наградить особо отличившихся волонтеров акции, которые собирали мусор на берегах водоемов. А завершиться экосубботник должен был концертной программой с лотереей и живой музыкой.