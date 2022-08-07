Компания из США обеднела после закрытия завода под Челябинском

Американская компания Ball Corporation понесла многомиллионные потери Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Американская компания Ball Corporation, специализирующаяся на производстве алюминиевой тары, посчитала убытки после того, как остановила свой бизнес в Челябинской области. Согласно отчету, компания потеряла 435 миллионов долларов.

«Ball Corporation приостановила инвестиции в Россию и рассматривает возможность продажи своего бизнеса по производству алюминиевой упаковки для напитков, расположенного в России. Компания провела анализ прибыли, получаемой от российских активов, для оценки справедливой стоимости, оценив убыток от обесценения в 435 миллионов долларов», — пишет агентство «Прайм» со ссылкой на отчет компании.

Американская компания приняла решение покинуть российский рынок после усиления санкционного давления со стороны целого ряда западных стран. Сейчас собственники предприятия ищут другого владельца. Директор Фонда развития промышленности региона Сергей Казаков ранее отмечал, что у завода может появиться новый хозяин.

Завод Ball Corporation находится в Аргаяшском районе с 2008 года. Изначально производство принадлежала британской компании «Рексам», однако в 2016 году американцы выкупили его. За сутки на аргаяшском заводе выпускали около 3 млн банок для напитков.

Многие иностранные компании и корпорации приняли решение остановить свой бизнес в России после усиления санкционных ограничений со стороны ЕС и США. Санкции призваны ослабить экономику РФ, ухудшить жизнь миллионам россиян. Президент РФ Владимир Путин назвал такие методы агрессивными, но отметил, что только Россия смогла справиться с таким давлением.