Политолог Баширов предрек отставку Комаровой и объяснил причину

08 августа 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

По словам Баширова, в списке возможных ректоров РАНХиГС, Комарова — самый известный кандидат Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе Политолог Марат Баширов считает, что губернатор ХМАО Наталья Комарова осенью покинет свой пост и может возглавить Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). К таким выводам эксперт пришел, ознакомившись со списком возможных кандидатов на ректорское кресло, в числе которых якобы есть и фамилия Комаровой. Об этом он рассказал URA.RU. «Рассматривается отставка действующего ректора [Владимира Мау] академии [РАНХиГС], и в числе кандидатов называется Наталья Комарова. Она не единственная из кандидатов, но из всех кто там присутствует, она наиболее публичная. Это для нее очень хорошее продолжение федеральной карьеры. Если такое решение будет принято и она сама согласится [стать ректором РАНХиГС, сменив на этом посту Владимира Мау, который сейчас под следствием], это будет хороший вариант для развития РАНХиГС», — объяснил Баширов смысл своего поста в telegram-канале, где он предрек отставку Комаровой этой осенью. Баширов убежден, что Комаровой есть что предложить студентам РАНХиГС и ее вероятное участие в образовательном процессе на базе академии — проявление доверия и ответственность. Политолог заметил, что почти все губернаторы «новой волны» прошли школу РАНХиГС, а будущим губернаторам есть чему учиться у Комаровой, если она возглавит академию и будет там преподавать. Между тем, в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО в разговоре с URA.RU заявили, что не видят предмета для комментирования выводов Баширова. «Губернатор Комарова работает в штатном режиме», — добавили в депсвязей. Ранее URA.RU сообщало, что ректору РАНХиГС Владимиру Мау отменили домашний арест. Мау арестовали 30 июня по обвинению в хищении 21 миллиона рублей у вуза. Следствие подозревало, что он был соучастником уголовного дела о мошенничестве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политолог Марат Баширов считает, что губернатор ХМАО Наталья Комарова осенью покинет свой пост и может возглавить Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). К таким выводам эксперт пришел, ознакомившись со списком возможных кандидатов на ректорское кресло, в числе которых якобы есть и фамилия Комаровой. Об этом он рассказал URA.RU. «Рассматривается отставка действующего ректора [Владимира Мау] академии [РАНХиГС], и в числе кандидатов называется Наталья Комарова. Она не единственная из кандидатов, но из всех кто там присутствует, она наиболее публичная. Это для нее очень хорошее продолжение федеральной карьеры. Если такое решение будет принято и она сама согласится [стать ректором РАНХиГС, сменив на этом посту Владимира Мау, который сейчас под следствием], это будет хороший вариант для развития РАНХиГС», — объяснил Баширов смысл своего поста в telegram-канале, где он предрек отставку Комаровой этой осенью. Баширов убежден, что Комаровой есть что предложить студентам РАНХиГС и ее вероятное участие в образовательном процессе на базе академии — проявление доверия и ответственность. Политолог заметил, что почти все губернаторы «новой волны» прошли школу РАНХиГС, а будущим губернаторам есть чему учиться у Комаровой, если она возглавит академию и будет там преподавать. Между тем, в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО в разговоре с URA.RU заявили, что не видят предмета для комментирования выводов Баширова. «Губернатор Комарова работает в штатном режиме», — добавили в депсвязей. Ранее URA.RU сообщало, что ректору РАНХиГС Владимиру Мау отменили домашний арест. Мау арестовали 30 июня по обвинению в хищении 21 миллиона рублей у вуза. Следствие подозревало, что он был соучастником уголовного дела о мошенничестве.