The New Times: ректору РАНХиГС Мау отменили домашний арест

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Владимира Мау отпустили под подписку о невыезде, пишут СМИ Фото:

Ректору РАНХиГС и члену совета директоров «Газпрома» Владимиру Мау отменили домашний арест. Об этом сообщает журнал The New Times со ссылкой на источник.

«Владимира Мау отменили меру пресечения в виде домашнего ареста. Его отпустили под подписку о невыезде», — пишет The New Times со ссылкой на источники.

Мау арестовали 30 июня по обвинению в хищении 21 миллиона рублей у вуза, передает RT. Следствие подозревало, что он был соучастником уголовного дела о мошенничестве, которое возбуждено в отношении экс-замминистра просвещения России Марины Раковой, пишет РАПСИ. Его также подозревали в приеме на работу «мертвых душ». Суд отправил его под домашний арест.

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Ректору РАНХиГС и члену совета директоров «Газпрома» Владимиру Мау отменили домашний арест. Об этом сообщает журнал The New Times со ссылкой на источник. «Владимира Мау отменили меру пресечения в виде домашнего ареста. Его отпустили под подписку о невыезде», — пишет The New Times со ссылкой на источники. Мау арестовали 30 июня по обвинению в хищении 21 миллиона рублей у вуза, передает RT. Следствие подозревало, что он был соучастником уголовного дела о мошенничестве, которое возбуждено в отношении экс-замминистра просвещения России Марины Раковой, пишет РАПСИ. Его также подозревали в приеме на работу «мертвых душ». Суд отправил его под домашний арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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