The New Times: ректору РАНХиГС Мау отменили домашний арест

Владимира Мау отпустили под подписку о невыезде, пишут СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ректору РАНХиГС и члену совета директоров «Газпрома» Владимиру Мау отменили домашний арест. Об этом сообщает журнал The New Times со ссылкой на источник. «Владимира Мау отменили меру пресечения в виде домашнего ареста. Его отпустили под подписку о невыезде», — пишет The New Times со ссылкой на источники. Мау арестовали 30 июня по обвинению в хищении 21 миллиона рублей у вуза, передает RT. Следствие подозревало, что он был соучастником уголовного дела о мошенничестве, которое возбуждено в отношении экс-замминистра просвещения России Марины Раковой, пишет РАПСИ. Его также подозревали в приеме на работу «мертвых душ». Суд отправил его под домашний арест.

