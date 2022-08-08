В центре Перми жалуются на строительную пыль от сноса пятиэтажки

09 августа 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

Из-за сноса дома до 14 августа закрыто движение на участке от Горького до Островского по ул. Петропавловская Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Ленинского района Перми пожаловались на строительный смог от сноса ветхого и аварийного многоэтажного дома по Петропавловской, 14. Фото из окон своих квартир пермяки опубликовали в паблике «Мой город — Пермь» социальной сети «ВКонтакте». «Строительная пыль окутала квартал, и так третий день», — пишет в паблике пользователь соцсети Анна Михляева. «Мы в доме напротив живем, тут даже не видно из-за пыли ничего, идешь и не видишь куда. Окна дома тоже закрывать пришлось», — пожаловалась пользователь Анастасия Мажова. «При сносе должен стоять человек со шлангом для орошения места разрушения, разнос пыли сводится практически к нулю», — прокомментировал Кирилл Возженников. Ситуацию усложняет жара, которая держится в Перми не первую неделю. Ранее URA.RU сообщало, что из-за сноса аварийного дома в центре города почти на неделю перекроют движение по Петропавловской. Речь идет об участке от улицы Горького до Островского. Объезд на сегодня организован по улице Советской. В пермской мэрии напоминают, что в ближайшее время подрядная организация также приступит к сносу аварийного жилого дома по улице Сибирская, 44, домов на улице Достоевского, 11, 12 и по улице Горького. Строительной пылью пермяки вынуждены дышать в жару Anya Mihlyaeva, паблик «Мой город — Пермь» «ВКонтакте» Местным жителям приходится закрывать окна Anya Mihlyaeva, паблик «Мой город — Пермь» «ВКонтакте»

Жители Ленинского района Перми пожаловались на строительный смог от сноса ветхого и аварийного многоэтажного дома по Петропавловской, 14. Фото из окон своих квартир пермяки опубликовали в паблике «Мой город — Пермь» социальной сети «ВКонтакте». «Строительная пыль окутала квартал, и так третий день», — пишет в паблике пользователь соцсети Анна Михляева. «Мы в доме напротив живем, тут даже не видно из-за пыли ничего, идешь и не видишь куда. Окна дома тоже закрывать пришлось», — пожаловалась пользователь Анастасия Мажова. «При сносе должен стоять человек со шлангом для орошения места разрушения, разнос пыли сводится практически к нулю», — прокомментировал Кирилл Возженников. Ситуацию усложняет жара, которая держится в Перми не первую неделю. Ранее URA.RU сообщало, что из-за сноса аварийного дома в центре города почти на неделю перекроют движение по Петропавловской. Речь идет об участке от улицы Горького до Островского. Объезд на сегодня организован по улице Советской. В пермской мэрии напоминают, что в ближайшее время подрядная организация также приступит к сносу аварийного жилого дома по улице Сибирская, 44, домов на улице Достоевского, 11, 12 и по улице Горького.