В центре Перми жалуются на строительную пыль от сноса пятиэтажки

Жители Ленинского района Перми пожаловались на строительный смог от сноса ветхого и аварийного многоэтажного дома по Петропавловской, 14. Фото из окон своих квартир пермяки опубликовали в паблике «Мой город — Пермь» социальной сети «ВКонтакте».
«Строительная пыль окутала квартал, и так третий день», — пишет в паблике пользователь соцсети Анна Михляева. «Мы в доме напротив живем, тут даже не видно из-за пыли ничего, идешь и не видишь куда. Окна дома тоже закрывать пришлось», — пожаловалась пользователь Анастасия Мажова. «При сносе должен стоять человек со шлангом для орошения места разрушения, разнос пыли сводится практически к нулю», — прокомментировал Кирилл Возженников.
Ситуацию усложняет жара, которая держится в Перми не первую неделю. Ранее URA.RU сообщало, что из-за сноса аварийного дома в центре города почти на неделю перекроют движение по Петропавловской. Речь идет об участке от улицы Горького до Островского. Объезд на сегодня организован по улице Советской. В пермской мэрии напоминают, что в ближайшее время подрядная организация также приступит к сносу аварийного жилого дома по улице Сибирская, 44, домов на улице Достоевского, 11, 12 и по улице Горького.
Строительной пылью пермяки вынуждены дышать в жару
Anya Mihlyaeva, паблик «Мой город — Пермь» «ВКонтакте»
Местным жителям приходится закрывать окна
Anya Mihlyaeva, паблик «Мой город — Пермь» «ВКонтакте»
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Жители Ленинского района Перми пожаловались на строительный смог от сноса ветхого и аварийного многоэтажного дома по Петропавловской, 14. Фото из окон своих квартир пермяки опубликовали в паблике «Мой город — Пермь» социальной сети «ВКонтакте». «Строительная пыль окутала квартал, и так третий день», — пишет в паблике пользователь соцсети Анна Михляева. «Мы в доме напротив живем, тут даже не видно из-за пыли ничего, идешь и не видишь куда. Окна дома тоже закрывать пришлось», — пожаловалась пользователь Анастасия Мажова. «При сносе должен стоять человек со шлангом для орошения места разрушения, разнос пыли сводится практически к нулю», — прокомментировал Кирилл Возженников. Ситуацию усложняет жара, которая держится в Перми не первую неделю. Ранее URA.RU сообщало, что из-за сноса аварийного дома в центре города почти на неделю перекроют движение по Петропавловской. Речь идет об участке от улицы Горького до Островского. Объезд на сегодня организован по улице Советской. В пермской мэрии напоминают, что в ближайшее время подрядная организация также приступит к сносу аварийного жилого дома по улице Сибирская, 44, домов на улице Достоевского, 11, 12 и по улице Горького.