Экс-президент Чехии обвинил Запад в однобокой поддержке Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза, флаг ес, зеленский владимир, туск дональд, жан клод юнкер
Бывший президент отметил, что западные элиты не желают обсуждать вопрос, касающийся опасений РФ о приближении НАТО к ее границам Фото:

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус заявил в беседе с изданием iDnes, что западные страны пытаются освещать украинский кризис исключительно с выгодных ему позиций и не затрагивают некоторые важные вопросы.

«Однобокая западная пропаганда вокруг конфликта, вспыхнувшего ранее на Украине, является дорогой к несвободе и новому рабству. Бывший чешский президент уточнил, что важно перестать отмалчиваться на некоторые темы, требующие решительной дискуссии», — пишут argumenti.ru со ссылкой на iDnes.

Клаус заметил, что западные элиты не желают обсуждать вопрос, касающийся опасений России о приближении НАТО к ее границам, а также увеличившуюся враждебность Украины по отношению к РФ. Поэтому, по его мнению, необходимо начать говорить более решительно и высказывать тезисы, о которых нельзя молчать.

Ранее посольство РФ в США потребовало прекратить повторять «русофобские измышления», которые выдвигают американские журналисты, и думать односторонне. Авторы заявления обвинили СМИ Америки в кампании по дезинформации.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус заявил в беседе с изданием iDnes, что западные страны пытаются освещать украинский кризис исключительно с выгодных ему позиций и не затрагивают некоторые важные вопросы. «Однобокая западная пропаганда вокруг конфликта, вспыхнувшего ранее на Украине, является дорогой к несвободе и новому рабству. Бывший чешский президент уточнил, что важно перестать отмалчиваться на некоторые темы, требующие решительной дискуссии», — пишут argumenti.ru со ссылкой на iDnes. Клаус заметил, что западные элиты не желают обсуждать вопрос, касающийся опасений России о приближении НАТО к ее границам, а также увеличившуюся враждебность Украины по отношению к РФ. Поэтому, по его мнению, необходимо начать говорить более решительно и высказывать тезисы, о которых нельзя молчать. Ранее посольство РФ в США потребовало прекратить повторять «русофобские измышления», которые выдвигают американские журналисты, и думать односторонне. Авторы заявления обвинили СМИ Америки в кампании по дезинформации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...