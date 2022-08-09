Бывший президент отметил, что западные элиты не желают обсуждать вопрос, касающийся опасений РФ о приближении НАТО к ее границамФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Экс-президент Чехии Вацлав Клаус заявил в беседе с изданием iDnes, что западные страны пытаются освещать украинский кризис исключительно с выгодных ему позиций и не затрагивают некоторые важные вопросы.
«Однобокая западная пропаганда вокруг конфликта, вспыхнувшего ранее на Украине, является дорогой к несвободе и новому рабству. Бывший чешский президент уточнил, что важно перестать отмалчиваться на некоторые темы, требующие решительной дискуссии», — пишут argumenti.ru со ссылкой на iDnes.
Клаус заметил, что западные элиты не желают обсуждать вопрос, касающийся опасений России о приближении НАТО к ее границам, а также увеличившуюся враждебность Украины по отношению к РФ. Поэтому, по его мнению, необходимо начать говорить более решительно и высказывать тезисы, о которых нельзя молчать.
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Экс-президент Чехии Вацлав Клаус заявил в беседе с изданием iDnes, что западные страны пытаются освещать украинский кризис исключительно с выгодных ему позиций и не затрагивают некоторые важные вопросы. «Однобокая западная пропаганда вокруг конфликта, вспыхнувшего ранее на Украине, является дорогой к несвободе и новому рабству. Бывший чешский президент уточнил, что важно перестать отмалчиваться на некоторые темы, требующие решительной дискуссии», — пишут argumenti.ru со ссылкой на iDnes. Клаус заметил, что западные элиты не желают обсуждать вопрос, касающийся опасений России о приближении НАТО к ее границам, а также увеличившуюся враждебность Украины по отношению к РФ. Поэтому, по его мнению, необходимо начать говорить более решительно и высказывать тезисы, о которых нельзя молчать. Ранее посольство РФ в США потребовало прекратить повторять «русофобские измышления», которые выдвигают американские журналисты, и думать односторонне. Авторы заявления обвинили СМИ Америки в кампании по дезинформации.