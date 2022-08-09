В Челябинской области покончил с собой подросток

В причинах разбирается Следственный комитет
В Челябинской области покончил с собой 16-летний юноша. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Молодой человек окончил девять классов школы и поступил в Челябинск в профессиональное училище. До начала учебного года находился дома в Кунашакском районе. Его тело нашли родители. Накануне он поссорился со своей девушкой», — рассказал источник.
В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. От комментариев в ведомстве воздержались. Ранее в Челябинске свела счеты с жизнью девушка, поступившая на первый курс университета. Ей было 18 лет.
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