В Челябинской области покончил с собой подросток

В причинах разбирается Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области покончил с собой 16-летний юноша. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Молодой человек окончил девять классов школы и поступил в Челябинск в профессиональное училище. До начала учебного года находился дома в Кунашакском районе. Его тело нашли родители. Накануне он поссорился со своей девушкой», — рассказал источник.

В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. От комментариев в ведомстве воздержались. Ранее в Челябинске свела счеты с жизнью девушка, поступившая на первый курс университета. Ей было 18 лет.