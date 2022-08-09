09 августа 2022

В Челябинской области покончил с собой подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , следственный комитет
В причинах разбирается Следственный комитет Фото:

В Челябинской области покончил с собой 16-летний юноша. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Молодой человек окончил девять классов школы и поступил в Челябинск в профессиональное училище. До начала учебного года находился дома в Кунашакском районе. Его тело нашли родители. Накануне он поссорился со своей девушкой», — рассказал источник.

В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. От комментариев в ведомстве воздержались. Ранее в Челябинске свела счеты с жизнью девушка, поступившая на первый курс университета. Ей было 18 лет.

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В Челябинской области покончил с собой 16-летний юноша. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Молодой человек окончил девять классов школы и поступил в Челябинск в профессиональное училище. До начала учебного года находился дома в Кунашакском районе. Его тело нашли родители. Накануне он поссорился со своей девушкой», — рассказал источник. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. От комментариев в ведомстве воздержались. Ранее в Челябинске свела счеты с жизнью девушка, поступившая на первый курс университета. Ей было 18 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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