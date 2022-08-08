В Челябинске покончила с собой первокурсница вуза

В причинах смерти студентки разбирается Следственный комитет
В Челябинске покончила с собой 18-летняя девушка. Она поступила на первый курс университета, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Девушка жила в Ленинском районе Челябинска, ей недавно исполнилось 18 лет, числилась студенткой первого курса одного из крупных вузов города. Ее тело обнаружили родители вечером 8 августа, в чем причина такого поступка пока устанавливается», — рассказал источник.
В пресс-службу СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.
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