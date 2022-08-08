08 августа 2022

В Челябинске покончила с собой первокурсница вуза

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, следственный комитет, челябинская область, шеврон следственного комитета
В причинах смерти студентки разбирается Следственный комитет Фото:

В Челябинске покончила с собой 18-летняя девушка. Она поступила на первый курс университета, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Девушка жила в Ленинском районе Челябинска, ей недавно исполнилось 18 лет, числилась студенткой первого курса одного из крупных вузов города. Ее тело обнаружили родители вечером 8 августа, в чем причина такого поступка пока устанавливается», — рассказал источник.

В пресс-службу СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

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В Челябинске покончила с собой 18-летняя девушка. Она поступила на первый курс университета, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Девушка жила в Ленинском районе Челябинска, ей недавно исполнилось 18 лет, числилась студенткой первого курса одного из крупных вузов города. Ее тело обнаружили родители вечером 8 августа, в чем причина такого поступка пока устанавливается», — рассказал источник. В пресс-службу СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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