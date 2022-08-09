В ХМАО два мигранта попались с крупной партией мефедрона

У задержанных изъято 58 граммов мефедрона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) полицейские задержали двоих человек, пытавшихся продать наркотики через интернет с помощью тайников-закладок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Во время задержания фигуранты находились в такси. При досмотре автомобиля на заднем сидении было обнаружено и изъято 30 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно справке эксперта, изъятое является наркотическим средством мефедрон. Кроме того, в присутствии понятых полицейские обнаружили у 31-летнего подозреваемого в сотовом телефоне противоправную переписку с неустановленным лицом по факту сбыта наркотиков», — сообщают в ведомстве.

Позже было установлено, что оба задержанных приехали в Нижневартовск из ближнего зарубежья для распространения наркотиков. Но, не проработав и двух недель, были задержаны сотрудниками полиции. «В общей сложности стражами порядка изъято 58 граммов наркотиков, предназначенных для сбыта на территории города. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере“. Подозреваемым по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте у мигранта изъяли почти килограмм наркотиков. При обыске у задержанного обнаружено несколько свертков с наркотиками, подготовленными для продажи через тайники-закладки. Общая масса изъятого составила 700 граммов.