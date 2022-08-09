В Сургуте полиция задержала мигранта, у которого при обыске было обнаружено 700 граммов синтетического наркотика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления МВД по Сургуту.
«При проведении личного досмотра во внутренних карманах куртки, а также в одном из карманов спортивных брюк полицейские обнаружили несколько полимерных пакетов, в каждом из которых было упаковано от 10 до 100 свертков с веществом светлого цвета. Всего изъято 480 свертков общей массой порядка 215 граммов. Кроме того, под спортивной кофтой у мужчины были обнаружены и изъяты 2 пакета с аналогичным веществом массой более 470 граммов», — рассказали в ведомстве.
Кроме этого, дома у задержанного по месту проживания были изъяты 3 банковские карты, 2 сим-карты, изолента и два сотовых телефона. Мужчину подозревают в торговле наркотиками через сеть интернет с помощью тайников-закладок. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за попытку реализации наркотических средств. До суда мужчина будет находиться под стражей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО предотвратили попытку сбыта крупной партии наркотиков. В Когалыме полицейские задержали группу лиц, у которых обнаружили 17 граммов запрещенных веществ.
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