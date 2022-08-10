10 августа 2022

Пермяк 2 года ездил с поддельными правами и отделался штрафом

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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
На водительских правах мужчины были чужие данные Фото:

Житель города Верещагино Пермского края приобрел поддельное водительское удостоверение в интернете и ездил с фальшивыми документами около двух лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого УФССП. Наказать мужчину суд решил штрафом в 30 тысяч рублей.

«Фальшивые права находились у мужчины почти 2 года до того момента, пока автомобиль под его управлением не остановили сотрудники полиции» — сообщили в ведомстве. В водительском удостоверении силовики обнаружили фото самого мужчины, однако персональные данные оказались чужими. Суд назначил нарушителю штраф в размере 30 тысяч. Пермяк оплатил его в указанный срок и тем самым избежал более серьезного наказания.

Ранее URA.RU сообщало о жителе Кургана, который накопил почти сто штрафов и не оплачивал их. За это водителя арестовали на полгода.

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Житель города Верещагино Пермского края приобрел поддельное водительское удостоверение в интернете и ездил с фальшивыми документами около двух лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого УФССП. Наказать мужчину суд решил штрафом в 30 тысяч рублей. «Фальшивые права находились у мужчины почти 2 года до того момента, пока автомобиль под его управлением не остановили сотрудники полиции» — сообщили в ведомстве. В водительском удостоверении силовики обнаружили фото самого мужчины, однако персональные данные оказались чужими. Суд назначил нарушителю штраф в размере 30 тысяч. Пермяк оплатил его в указанный срок и тем самым избежал более серьезного наказания. Ранее URA.RU сообщало о жителе Кургана, который накопил почти сто штрафов и не оплачивал их. За это водителя арестовали на полгода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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