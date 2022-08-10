Пермяк 2 года ездил с поддельными правами и отделался штрафом

Житель города Верещагино Пермского края приобрел поддельное водительское удостоверение в интернете и ездил с фальшивыми документами около двух лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого УФССП. Наказать мужчину суд решил штрафом в 30 тысяч рублей.
«Фальшивые права находились у мужчины почти 2 года до того момента, пока автомобиль под его управлением не остановили сотрудники полиции» — сообщили в ведомстве. В водительском удостоверении силовики обнаружили фото самого мужчины, однако персональные данные оказались чужими. Суд назначил нарушителю штраф в размере 30 тысяч. Пермяк оплатил его в указанный срок и тем самым избежал более серьезного наказания.
Ранее URA.RU сообщало о жителе Кургана, который накопил почти сто штрафов и не оплачивал их. За это водителя арестовали на полгода.
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