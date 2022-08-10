В Северодонецк (Луганская народная республика) прибыла группа медиков из Пермского края. 15 человек оказывают жителям города узкоспециализированную помощь, рассказал глава Северодонецка Николай Моргунов.
«Провел встречу с медицинскими работниками, приехавшими из Пермского края для оказания узкоспециализированной помощи жителям города. В город прибыли педиатры, хирурги, травматологи и терапевты. Общее количество специалистов — 15 человек, в состав [группы] входит операционная бригада», — сообщил Моргунов в Telegram и опубликовал фото.
Ранее URA.RU писало, что пермские врачи отправились в ЛНР. Работать им приходится в больнице, на территории которой еще разбирают завалы, оставшиеся после обстрелов ВСУ. В минздраве Прикамья состав миссии и ее сроки не разглашают.
Пермские медики в Северодонецке
Telegram-канал Николая Моргунова
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В Северодонецк (Луганская народная республика) прибыла группа медиков из Пермского края. 15 человек оказывают жителям города узкоспециализированную помощь, рассказал глава Северодонецка Николай Моргунов. «Провел встречу с медицинскими работниками, приехавшими из Пермского края для оказания узкоспециализированной помощи жителям города. В город прибыли педиатры, хирурги, травматологи и терапевты. Общее количество специалистов — 15 человек, в состав [группы] входит операционная бригада», — сообщил Моргунов в Telegram и опубликовал фото. Ранее URA.RU писало, что пермские врачи отправились в ЛНР. Работать им приходится в больнице, на территории которой еще разбирают завалы, оставшиеся после обстрелов ВСУ. В минздраве Прикамья состав миссии и ее сроки не разглашают.