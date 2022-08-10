10 августа 2022

15 пермских врачей помогают жителям Северодонецка в ЛНР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая больница. Детская поликлиника. Педиатрия. Екатеринбург, дети, педиатр, детская поликлиника, врач, больница, доктор
В ЛНР приехали и пермские педиатры (архивное фото) Фото:

В Северодонецк (Луганская народная республика) прибыла группа медиков из Пермского края. 15 человек оказывают жителям города узкоспециализированную помощь, рассказал глава Северодонецка Николай Моргунов.

«Провел встречу с медицинскими работниками, приехавшими из Пермского края для оказания узкоспециализированной помощи жителям города. В город прибыли педиатры, хирурги, травматологи и терапевты. Общее количество специалистов — 15 человек, в состав [группы] входит операционная бригада», — сообщил Моргунов в Telegram и опубликовал фото.

Ранее URA.RU писало, что пермские врачи отправились в ЛНР. Работать им приходится в больнице, на территории которой еще разбирают завалы, оставшиеся после обстрелов ВСУ. В минздраве Прикамья состав миссии и ее сроки не разглашают.

Пермские медики в Северодонецке

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В Северодонецк (Луганская народная республика) прибыла группа медиков из Пермского края. 15 человек оказывают жителям города узкоспециализированную помощь, рассказал глава Северодонецка Николай Моргунов. «Провел встречу с медицинскими работниками, приехавшими из Пермского края для оказания узкоспециализированной помощи жителям города. В город прибыли педиатры, хирурги, травматологи и терапевты. Общее количество специалистов — 15 человек, в состав [группы] входит операционная бригада», — сообщил Моргунов в Telegram и опубликовал фото. Ранее URA.RU писало, что пермские врачи отправились в ЛНР. Работать им приходится в больнице, на территории которой еще разбирают завалы, оставшиеся после обстрелов ВСУ. В минздраве Прикамья состав миссии и ее сроки не разглашают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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