Челябинец «Якудза» показал, как чеченцы готовятся к штурму Киева. Видео

12 августа 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

Александр «Якудза» Воложанин показал подготовку чеченских штурмовых отрядов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участвовавший в спецоперации в Донецкой народной республике лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр Воложанин, известный под позывным «Якудза», показал подготовку чеченских штурмовых отрядов. В социальных сетях челябинец опубликовал видео с подготовкой, пояснив, что так бойцы готовятся к штурму Киева. «Чеченские волки тренируются. Готовятся к штурму Киева», — написал Воложанин в своем telegram-канале. Воложанин отправился в Донбасс в качестве добровольца. Перед отправкой в зону болевых действий челябинец прошел обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе и стал частью штурмового отряда имени Кадырова. В одном из боев «Якудза» получил серьезное ранение, из-за которого потерял глаз, и сейчас восстанавливается в санатории. Спецоперация на Украине продолжается шестой месяц. Главной ее целью является защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. В правительстве РФ заявили, что ход операции идет точно по графику. За все время ее проведения от националистов было освобождено свыше 250 населенных пунктов.

Участвовавший в спецоперации в Донецкой народной республике лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр Воложанин, известный под позывным «Якудза», показал подготовку чеченских штурмовых отрядов. В социальных сетях челябинец опубликовал видео с подготовкой, пояснив, что так бойцы готовятся к штурму Киева. «Чеченские волки тренируются. Готовятся к штурму Киева», — написал Воложанин в своем telegram-канале. Воложанин отправился в Донбасс в качестве добровольца. Перед отправкой в зону болевых действий челябинец прошел обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе и стал частью штурмового отряда имени Кадырова. В одном из боев «Якудза» получил серьезное ранение, из-за которого потерял глаз, и сейчас восстанавливается в санатории. Спецоперация на Украине продолжается шестой месяц. Главной ее целью является защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. В правительстве РФ заявили, что ход операции идет точно по графику. За все время ее проведения от националистов было освобождено свыше 250 населенных пунктов.