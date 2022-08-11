11 августа 2022

Челябинец «Якудза» показал, как чеченцы готовятся к штурму Киева. Видео

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, автомат, боевые действия, воин, донбасс, война, армия россии, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Александр «Якудза» Воложанин показал подготовку чеченских штурмовых отрядов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участвовавший в спецоперации в Донецкой народной республике лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр Воложанин, известный под позывным «Якудза», показал подготовку чеченских штурмовых отрядов. В социальных сетях челябинец опубликовал видео с подготовкой, пояснив, что так бойцы готовятся к штурму Киева.

«Чеченские волки тренируются. Готовятся к штурму Киева», — написал Воложанин в своем telegram-канале.

Воложанин отправился в Донбасс в качестве добровольца. Перед отправкой в зону болевых действий челябинец прошел обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе и стал частью штурмового отряда имени Кадырова. В одном из боев «Якудза» получил серьезное ранение, из-за которого потерял глаз, и сейчас восстанавливается в санатории.

Спецоперация на Украине продолжается шестой месяц. Главной ее целью является защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. В правительстве РФ заявили, что ход операции идет точно по графику. За все время ее проведения от националистов было освобождено свыше 250 населенных пунктов.

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Участвовавший в спецоперации в Донецкой народной республике лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр Воложанин, известный под позывным «Якудза», показал подготовку чеченских штурмовых отрядов. В социальных сетях челябинец опубликовал видео с подготовкой, пояснив, что так бойцы готовятся к штурму Киева. «Чеченские волки тренируются. Готовятся к штурму Киева», — написал Воложанин в своем telegram-канале. Воложанин отправился в Донбасс в качестве добровольца. Перед отправкой в зону болевых действий челябинец прошел обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе и стал частью штурмового отряда имени Кадырова. В одном из боев «Якудза» получил серьезное ранение, из-за которого потерял глаз, и сейчас восстанавливается в санатории. Спецоперация на Украине продолжается шестой месяц. Главной ее целью является защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. В правительстве РФ заявили, что ход операции идет точно по графику. За все время ее проведения от националистов было освобождено свыше 250 населенных пунктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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