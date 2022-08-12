Пермяк поймал ребенка, выпавшего из окна 3 этажа

13 августа 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

Велосипедист среагировал на детский крик Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU За проявленное мужество и активную гражданскую позицию в полиции наградили Александра Сергеевича Подлесных, который 26 июля спас ребенка, выпавшего из окна. Информацией поделилась полиция Перми. «Мужчина ехал на велосипеде, когда услышал детский крик. Оказалось, что с 3-его этажа на переходном балконе свисал ребенок. Александр незамедлительно подбежал под балкон, и ребенок упал ему на руки. Вместе с ним пермяк упал на ступени, после чего ребенка передали медработникам», — указано в сообщении в группе «Управление МВД России по г. Перми» в соцсети «ВКонтакте». О том, что в Кунгуре (Пермский край) местный житель спас провалившуюся под лед 10-летнюю девочку, URA.RU сообщало в апреле. Очевидец сам нырнул под лед, чтобы вытащить ребенка на берег. А совсем недавно агентство писало о происшествии в Чайковском (Пермский край). Тогда пятилетняя девочка выпала с балкона 4 этажа. Ребенок выжил благодаря тому, что упал на газон. Начальник УМВД полковник полиции Станислав Кравченко поблагодарил героя за проявленное мужество и активную гражданскую позицию Фото: VK «Управление МВД России по г. Перми»

За проявленное мужество и активную гражданскую позицию в полиции наградили Александра Сергеевича Подлесных, который 26 июля спас ребенка, выпавшего из окна. Информацией поделилась полиция Перми. «Мужчина ехал на велосипеде, когда услышал детский крик. Оказалось, что с 3-его этажа на переходном балконе свисал ребенок. Александр незамедлительно подбежал под балкон, и ребенок упал ему на руки. Вместе с ним пермяк упал на ступени, после чего ребенка передали медработникам», — указано в сообщении в группе «Управление МВД России по г. Перми» в соцсети «ВКонтакте». О том, что в Кунгуре (Пермский край) местный житель спас провалившуюся под лед 10-летнюю девочку, URA.RU сообщало в апреле. Очевидец сам нырнул под лед, чтобы вытащить ребенка на берег. А совсем недавно агентство писало о происшествии в Чайковском (Пермский край). Тогда пятилетняя девочка выпала с балкона 4 этажа. Ребенок выжил благодаря тому, что упал на газон.