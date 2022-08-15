15 августа 2022

В Челябинске упали цены на стройматериалы. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Каргапольский район. Курган, лес, доски, древесина, деревообработка, производство, лесопилка
Материалы из древесины стали дешевле, чем в 2021 году Фото:

В Челябинской области стоимость фанеры и других стройматериалов из древесины снизилась в сравнении с 2021 годом на 20—30%. Как URA.RU рассказал коммерческий директор сети «Добрострой» Руслан Эсмурзиев, после мартовского взлета удорожание стройматериалов снизило остроту — цены упали.

«После 50-процентного подорожания в феврале—марте стоимость стройматериалов снизилась. Поставщики держат цены только на европейские марки, остальные позиции скорректировались в соответствии с инфляцией, а фанера и ДВП даже подешевели на 30%», — рассказал URA.RU Эсмурзиев.

Европейские бренды в итоге оказались в дефиците. По словам участника рынка, поставщики удовлетворяют заявки, например, по унитазам немецкой марки Grohe и испанской марки Roca, только на треть. Сантехнику покупатели предпочитают европейскую, считая ее более качественной в сравнении с отечественными и китайскими аналогами.

Кирпич, теплоизоляция и цемент стали обходиться покупателям на 10% дороже в сравнении с 2021 годом, а европейская краска и инструмент — на 40%. Стоимость российской краски из-за импортных составляющих увеличилась на 20%. Товары китайских производителей прибавили в цене лишь стоимость перевозки — от 7 до 15% в зависимости от транспорта доставки.

Программа импортозамещения позволила нормализовать ценовую ситуацию на рынках в России. Минимизировать негативные эффекты пришлось после введенных рядом стран экономических санкций. В результате появилось больше российских товаров, а дефицита удалось избежать. Ограничения были введены как ответ на начало спецоперации на Украине.

В 2022 году фанеру и другие материалы из древесины можно купить дешевле, чем в 2021 году
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В Челябинской области стоимость фанеры и других стройматериалов из древесины снизилась в сравнении с 2021 годом на 20—30%. Как URA.RU рассказал коммерческий директор сети «Добрострой» Руслан Эсмурзиев, после мартовского взлета удорожание стройматериалов снизило остроту — цены упали. «После 50-процентного подорожания в феврале—марте стоимость стройматериалов снизилась. Поставщики держат цены только на европейские марки, остальные позиции скорректировались в соответствии с инфляцией, а фанера и ДВП даже подешевели на 30%», — рассказал URA.RU Эсмурзиев. Европейские бренды в итоге оказались в дефиците. По словам участника рынка, поставщики удовлетворяют заявки, например, по унитазам немецкой марки Grohe и испанской марки Roca, только на треть. Сантехнику покупатели предпочитают европейскую, считая ее более качественной в сравнении с отечественными и китайскими аналогами. Кирпич, теплоизоляция и цемент стали обходиться покупателям на 10% дороже в сравнении с 2021 годом, а европейская краска и инструмент — на 40%. Стоимость российской краски из-за импортных составляющих увеличилась на 20%. Товары китайских производителей прибавили в цене лишь стоимость перевозки — от 7 до 15% в зависимости от транспорта доставки. Программа импортозамещения позволила нормализовать ценовую ситуацию на рынках в России. Минимизировать негативные эффекты пришлось после введенных рядом стран экономических санкций. В результате появилось больше российских товаров, а дефицита удалось избежать. Ограничения были введены как ответ на начало спецоперации на Украине.
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