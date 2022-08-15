Ключевой актив «Синары» выплатит группе 500 млн рублей дивидендов

СТМ выплатит материнской «Синаре» 519 млн рублей дивидендов за полугодие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Холдинг «Синара — Транспортные машины» (СТМ) выплатит материнской группе «Синара» дивиденды на сумму более 500 млн рублей. Как сообщается в сообщении холдинга по итогам заседания совета директоров, на 1 обыкновенную именную акцию приходится 0,23 рубля.

«Рекомендовать единственному акционеру общества принять следующее решение: выплатить (объявить) дивиденды на сумму 519 933 400 рублей исходя из 0,23 рубля на 1 обыкновенную именную акцию общества. Выплату дивидендов произвести в денежной форме», — следует из сообщения на сайте «Интерфакс. Раскрытие».

Всего в холдинг СТМ входит больше 10 предприятий. В их числе «Уральский дизель-моторный завод», «Калужский завод путевых машин и гидроприводов», «Новосибирский электровозоремонтный завод», «Уральские локомотивы» и «Синара — Городские Транспортные Решения».

Ранее URA.RU сообщало о том, что акционеры «Трубной металлургической компании» по итогам 2021 года получат рекордно низкие выплаты — размер дивидендов упал ниже 1 рубля на акцию впервые за семь лет. По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, дивиденды могли снизиться из-за отсутствия прибыли у компании.