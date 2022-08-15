Ключевой актив «Синары» выплатит группе 500 млн рублей дивидендов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Насилие. Москва, убийство, оружие, кошелек, пм, ограбление, деньги, пачка денег, криминал, преступление, бандитизм, разбой, братки, киллер, пистолет, макаров, разборки, стрелка, купюры, тысячные, молодежные банды
СТМ выплатит материнской «Синаре» 519 млн рублей дивидендов за полугодие Фото:

Холдинг «Синара — Транспортные машины» (СТМ) выплатит материнской группе «Синара» дивиденды на сумму более 500 млн рублей. Как сообщается в сообщении холдинга по итогам заседания совета директоров, на 1 обыкновенную именную акцию приходится 0,23 рубля.

«Рекомендовать единственному акционеру общества принять следующее решение: выплатить (объявить) дивиденды на сумму 519 933 400 рублей исходя из 0,23 рубля на 1 обыкновенную именную акцию общества. Выплату дивидендов произвести в денежной форме», — следует из сообщения на сайте «Интерфакс. Раскрытие».

Всего в холдинг СТМ входит больше 10 предприятий. В их числе «Уральский дизель-моторный завод», «Калужский завод путевых машин и гидроприводов», «Новосибирский электровозоремонтный завод», «Уральские локомотивы» и «Синара — Городские Транспортные Решения».

Ранее URA.RU сообщало о том, что акционеры «Трубной металлургической компании» по итогам 2021 года получат рекордно низкие выплаты — размер дивидендов упал ниже 1 рубля на акцию впервые за семь лет. По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, дивиденды могли снизиться из-за отсутствия прибыли у компании.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Холдинг «Синара — Транспортные машины» (СТМ) выплатит материнской группе «Синара» дивиденды на сумму более 500 млн рублей. Как сообщается в сообщении холдинга по итогам заседания совета директоров, на 1 обыкновенную именную акцию приходится 0,23 рубля. «Рекомендовать единственному акционеру общества принять следующее решение: выплатить (объявить) дивиденды на сумму 519 933 400 рублей исходя из 0,23 рубля на 1 обыкновенную именную акцию общества. Выплату дивидендов произвести в денежной форме», — следует из сообщения на сайте «Интерфакс. Раскрытие». Всего в холдинг СТМ входит больше 10 предприятий. В их числе «Уральский дизель-моторный завод», «Калужский завод путевых машин и гидроприводов», «Новосибирский электровозоремонтный завод», «Уральские локомотивы» и «Синара — Городские Транспортные Решения». Ранее URA.RU сообщало о том, что акционеры «Трубной металлургической компании» по итогам 2021 года получат рекордно низкие выплаты — размер дивидендов упал ниже 1 рубля на акцию впервые за семь лет. По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, дивиденды могли снизиться из-за отсутствия прибыли у компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...