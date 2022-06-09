Акционеры ТМК получат рекордно низкие выплаты

10 июня 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

По итогам 2021 года размер дивидендов ТМК упал более чем в 11 раз в сравнении с предыдущим годом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Акционеры «Трубной металлургической компании» по итогам 2021 года получат рекордно низкие выплаты — размер дивидендов упал ниже 1 рубля на акцию впервые за семь лет. Как сообщается на сайте ТМК, сумма снизилась более чем в 10 раз по сравнению с 2020 годом, составив 0,82 рубля. «По итогам 2021 года размер дивиденда на акцию составил 82 копейки, в позапрошлом году данный показатель составлял 9,67 рублей», — сообщается на сайте. При этом последний раз размер дивидендов был ниже 1 рубля по итогам 2014 года, когда выплата составила 0,397 рубля. По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, дивиденды могли снизиться из-за отсутствия прибыли у компании. «Низкий доход влечет за собой автоматическое снижение дивидендных выплат. С другой стороны, компания может ожидать финансовых потрясений, из-за которых пытается сберечь деньги», — сказал он в разговоре с URA.RU. URA.RU направило запрос в пресс-службу ТМК. На момент публикации ответа не поступило. В середине марта «Трубная металлургическая компания» отчиталась о прибыли за прошлый год. Так, доход в 2021 году сократился более чем в три раза в сравнении с 2020-м годом — с 24,3 млрд рублей до 7,1 млрд рублей. Как утверждали в ТМК, разница образовалась на фоне продажи активов в 2020 году. скриншот сайта ТМК Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Акционеры «Трубной металлургической компании» по итогам 2021 года получат рекордно низкие выплаты — размер дивидендов упал ниже 1 рубля на акцию впервые за семь лет. Как сообщается на сайте ТМК, сумма снизилась более чем в 10 раз по сравнению с 2020 годом, составив 0,82 рубля. «По итогам 2021 года размер дивиденда на акцию составил 82 копейки, в позапрошлом году данный показатель составлял 9,67 рублей», — сообщается на сайте. При этом последний раз размер дивидендов был ниже 1 рубля по итогам 2014 года, когда выплата составила 0,397 рубля. По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, дивиденды могли снизиться из-за отсутствия прибыли у компании. «Низкий доход влечет за собой автоматическое снижение дивидендных выплат. С другой стороны, компания может ожидать финансовых потрясений, из-за которых пытается сберечь деньги», — сказал он в разговоре с URA.RU. URA.RU направило запрос в пресс-службу ТМК. На момент публикации ответа не поступило. В середине марта «Трубная металлургическая компания» отчиталась о прибыли за прошлый год. Так, доход в 2021 году сократился более чем в три раза в сравнении с 2020-м годом — с 24,3 млрд рублей до 7,1 млрд рублей. Как утверждали в ТМК, разница образовалась на фоне продажи активов в 2020 году.