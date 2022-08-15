Житель ЯНАО доедет из Салехарда в Челябинск на велосипеде

15 августа 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Касым Исмаилов из Салехарда уже выехал из Тюмени в сторону Челябинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Касым Исмаилов из Салехарда (ЯНАО) планирует проехать до Челябинска на велосипеде. Об этом сообщает Telegram-канал Ямал-спорт. «С 24 июля велосипедист путешествует по Уралу. В данный момент Исмаилов проехал 2400 км на велосипеде. Сейчас спортсмен едет из Тюмени в Челябинск», — уточняется в Telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что волейбольный клуб из Нового Уренгоя (ЯНАО) «Факел» обыграл сборную Китая в рамках Международного товарищеского турнира по волейболу. Кроме того, ямальцы одержали победу над молодежной сборной России и «ЦСКА».

Касым Исмаилов из Салехарда (ЯНАО) планирует проехать до Челябинска на велосипеде. Об этом сообщает Telegram-канал Ямал-спорт. «С 24 июля велосипедист путешествует по Уралу. В данный момент Исмаилов проехал 2400 км на велосипеде. Сейчас спортсмен едет из Тюмени в Челябинск», — уточняется в Telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что волейбольный клуб из Нового Уренгоя (ЯНАО) «Факел» обыграл сборную Китая в рамках Международного товарищеского турнира по волейболу. Кроме того, ямальцы одержали победу над молодежной сборной России и «ЦСКА».