15 августа 2022

В Нижнем Тагиле два дома остались без холодной воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Холодной воды в домах нет с 12 августа Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошла коммунальная авария, в результате которой два дома остались без холодной воды. Об этом рассказали жители дома.

«По улице Проезжей, 2а, и прилегающем к дому общежитии, имеющим адрес — Цементная, 10, с 12 августа нет холодной воды. Прогнила труба, проходящая под полом общежития, через которую осуществляется подача холодной воды в эти два дома. Приехавшая по вызову аварийная бригада просто отключила подачу воды, после чего благополучно ретировалась восвояси», — рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Жители домов сообщают, что пытались обратиться в городские службы несколько раз, однако результат безуспешен. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Тагил-Сити». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка под Екатеринбургом остались без света и воды. Местные жители жалуются, что не могут зарядить телефоны и сходить в душ, а поставщик ресурсов постоянно переносит срок возобновления подачи электроэнергии

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошла коммунальная авария, в результате которой два дома остались без холодной воды. Об этом рассказали жители дома. «По улице Проезжей, 2а, и прилегающем к дому общежитии, имеющим адрес — Цементная, 10, с 12 августа нет холодной воды. Прогнила труба, проходящая под полом общежития, через которую осуществляется подача холодной воды в эти два дома. Приехавшая по вызову аварийная бригада просто отключила подачу воды, после чего благополучно ретировалась восвояси», — рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Жители домов сообщают, что пытались обратиться в городские службы несколько раз, однако результат безуспешен. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Тагил-Сити». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка под Екатеринбургом остались без света и воды. Местные жители жалуются, что не могут зарядить телефоны и сходить в душ, а поставщик ресурсов постоянно переносит срок возобновления подачи электроэнергии
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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