В Нижнем Тагиле два дома остались без холодной воды

16 августа 2022 в 06:52 Размер текста - 17 +

Холодной воды в домах нет с 12 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошла коммунальная авария, в результате которой два дома остались без холодной воды. Об этом рассказали жители дома. «По улице Проезжей, 2а, и прилегающем к дому общежитии, имеющим адрес — Цементная, 10, с 12 августа нет холодной воды. Прогнила труба, проходящая под полом общежития, через которую осуществляется подача холодной воды в эти два дома. Приехавшая по вызову аварийная бригада просто отключила подачу воды, после чего благополучно ретировалась восвояси», — рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Жители домов сообщают, что пытались обратиться в городские службы несколько раз, однако результат безуспешен. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Тагил-Сити». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка под Екатеринбургом остались без света и воды. Местные жители жалуются, что не могут зарядить телефоны и сходить в душ, а поставщик ресурсов постоянно переносит срок возобновления подачи электроэнергии

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошла коммунальная авария, в результате которой два дома остались без холодной воды. Об этом рассказали жители дома. «По улице Проезжей, 2а, и прилегающем к дому общежитии, имеющим адрес — Цементная, 10, с 12 августа нет холодной воды. Прогнила труба, проходящая под полом общежития, через которую осуществляется подача холодной воды в эти два дома. Приехавшая по вызову аварийная бригада просто отключила подачу воды, после чего благополучно ретировалась восвояси», — рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Жители домов сообщают, что пытались обратиться в городские службы несколько раз, однако результат безуспешен. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Тагил-Сити». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка под Екатеринбургом остались без света и воды. Местные жители жалуются, что не могут зарядить телефоны и сходить в душ, а поставщик ресурсов постоянно переносит срок возобновления подачи электроэнергии