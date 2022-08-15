Дети бросают сырые яйца в прохожих из окна дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Губахи (Пермский край) жалуются на группу детей, кидающихся яйцами в прохожих из окна одного из домов. Дети при этом записывают все на телефон, пишет подписчик telegram-канала городского сообщества «Губаха».

«Будьте осторожны! Из окна квартиры №63 в доме, расположенном по адресу:… кидают сырые яйца и, как выяснилось, пакеты с водой, записывая свои „шуточки“ на камеру мобильного телефона. Приколы с прошлого века, на большее мозгов не хватает», — сообщается в telegram-канале. По словам подписчика, хулиганят девочки.

Автор поста просит родителей несовершеннолетних разобраться со своими детьми. В противном случае, пишет подписчик, яйцами могут закидать уже их окна.

Ранее URA.RU рассказывало о другом случае, когда ребенок ради фото совершал необдуманные поступки. Мальчик залез на опору ЛЭП и начал фотографироваться, когда его ударило током. В результате парень получил инвалидность.