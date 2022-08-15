15 августа 2022

Детская банда терроризирует жителей дома в Перми. «Записывают все на телефон»

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, новое жилье, ипотека, строительство дома
Дети бросают сырые яйца в прохожих из окна дома Фото:

Жители Губахи (Пермский край) жалуются на группу детей, кидающихся яйцами в прохожих из окна одного из домов. Дети при этом записывают все на телефон, пишет подписчик telegram-канала городского сообщества «Губаха».

«Будьте осторожны! Из окна квартиры №63 в доме, расположенном по адресу:… кидают сырые яйца и, как выяснилось, пакеты с водой, записывая свои „шуточки“ на камеру мобильного телефона. Приколы с прошлого века, на большее мозгов не хватает», — сообщается в telegram-канале. По словам подписчика, хулиганят девочки.

Автор поста просит родителей несовершеннолетних разобраться со своими детьми. В противном случае, пишет подписчик, яйцами могут закидать уже их окна.

Ранее URA.RU рассказывало о другом случае, когда ребенок ради фото совершал необдуманные поступки. Мальчик залез на опору ЛЭП и начал фотографироваться, когда его ударило током. В результате парень получил инвалидность.

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Жители Губахи (Пермский край) жалуются на группу детей, кидающихся яйцами в прохожих из окна одного из домов. Дети при этом записывают все на телефон, пишет подписчик telegram-канала городского сообщества «Губаха». «Будьте осторожны! Из окна квартиры №63 в доме, расположенном по адресу:… кидают сырые яйца и, как выяснилось, пакеты с водой, записывая свои „шуточки“ на камеру мобильного телефона. Приколы с прошлого века, на большее мозгов не хватает», — сообщается в telegram-канале. По словам подписчика, хулиганят девочки. Автор поста просит родителей несовершеннолетних разобраться со своими детьми. В противном случае, пишет подписчик, яйцами могут закидать уже их окна. Ранее URA.RU рассказывало о другом случае, когда ребенок ради фото совершал необдуманные поступки. Мальчик залез на опору ЛЭП и начал фотографироваться, когда его ударило током. В результате парень получил инвалидность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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