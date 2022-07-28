В Перми мальчик стал инвалидом, сфотографировавшись на опоре ЛЭП

29 июля 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

Ребенок залез почти на самый верх опоры ЛЭП и получил удар током Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми подросток забрался на опору линии электропередач, чтобы сфотографироваться. После удара током он стал инвалидом, а суд признал виновным в этом владельца ЛЭП — Западно-Уральскую электросетевую компанию. С иском о компенсации обратился отец ребенка. Как поясняется в решении Свердловского районного суда, ребенок гулял с друзьями на пилораме недалеко от линии электропередач, принадлежащей Западно-Уральской сетевой компании. Дети решили сфотографироваться, взобравшись на опору ЛЭП. Сын истца забрался почти на самый верх опоры, а когда достал телефон, его ударило током и отбросило на землю. В результате несчастного случая мальчик стал инвалидом. «Суд решил: Исковые требования Мугинова И. Г. к ООО „Западно-Уральская электросетевая компания“ о взыскании денежной компенсации морального вреда — удовлетворить», — говорится в решении на сайте Свердловского районного суда. Представитель компании на заседании настаивал, что травма несовершеннолетнего является результатом его противоправных действий, но суд обязал ответчика выплатить 500 тысяч рублей.

В Перми подросток забрался на опору линии электропередач, чтобы сфотографироваться. После удара током он стал инвалидом, а суд признал виновным в этом владельца ЛЭП — Западно-Уральскую электросетевую компанию. С иском о компенсации обратился отец ребенка. Как поясняется в решении Свердловского районного суда, ребенок гулял с друзьями на пилораме недалеко от линии электропередач, принадлежащей Западно-Уральской сетевой компании. Дети решили сфотографироваться, взобравшись на опору ЛЭП. Сын истца забрался почти на самый верх опоры, а когда достал телефон, его ударило током и отбросило на землю. В результате несчастного случая мальчик стал инвалидом. «Суд решил: Исковые требования Мугинова И. Г. к ООО „Западно-Уральская электросетевая компания“ о взыскании денежной компенсации морального вреда — удовлетворить», — говорится в решении на сайте Свердловского районного суда. Представитель компании на заседании настаивал, что травма несовершеннолетнего является результатом его противоправных действий, но суд обязал ответчика выплатить 500 тысяч рублей.