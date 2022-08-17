Екатеринбуржец на «Лексусе», везший ребенка, влетел в грузовик. Фото

17 августа 2022 в 21:09 Размер текста - 17 +

Водитель «Лексуса» в момент аварии был трезв Фото: УГИБДД России по Свердловской области В Артинском районе (Свердловская область) произошло серьезное ДТП. Днем 17 августа хозяин «Лексуса NX200» столкнулся с грузовиком с фруктами, которому не стал уступать дорогу на перекрестке. Как рассказали URA.RU в региональном управлении ГИБДД, в этот момент в машине находился ребенок. «В результате ДТП пострадали 53-летний мужчина-водитель и два пассажира автомобиля „Лексус NX200“, 52-летняя женщина и девочка 14 лет. С травмами различной степени тяжести пострадавшие доставлены в Артинскую ЦРБ», — поделились в полиции. Известно, что в момент аварии и водитель (стаж вождения — 23 года), и его пассажиры были пристегнуты. Мужчина, управлявший грузовиком, не пострадал. «Проведена процедура освидетельствования водителей на состояние опьянения, по результатам которой оба водителя трезвы. В отношении виновника аварии решается вопрос о возбуждении административного производства по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ за невыполнение требований ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков», — резюмировали в ГИБДД. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Артинском районе (Свердловская область) произошло серьезное ДТП. Днем 17 августа хозяин «Лексуса NX200» столкнулся с грузовиком с фруктами, которому не стал уступать дорогу на перекрестке. Как рассказали URA.RU в региональном управлении ГИБДД, в этот момент в машине находился ребенок. «В результате ДТП пострадали 53-летний мужчина-водитель и два пассажира автомобиля „Лексус NX200“, 52-летняя женщина и девочка 14 лет. С травмами различной степени тяжести пострадавшие доставлены в Артинскую ЦРБ», — поделились в полиции. Известно, что в момент аварии и водитель (стаж вождения — 23 года), и его пассажиры были пристегнуты. Мужчина, управлявший грузовиком, не пострадал. «Проведена процедура освидетельствования водителей на состояние опьянения, по результатам которой оба водителя трезвы. В отношении виновника аварии решается вопрос о возбуждении административного производства по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ за невыполнение требований ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков», — резюмировали в ГИБДД.