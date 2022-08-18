Авторы клипа иноагента Моргенштерна покажут инсталляцию в Перми

Команда дизайн-агентства Yakovlevsky Studio создаст в Перми свою инсталляцию REKA. Авторы клипа на песню cadillac Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) и шоу для Cartier и Saint Laurent представят свою работу на фестивале электронной музыки и визуального искусства EFEST, сообщили в минкультуры Пермского края.
«В Пермь едет команда, которая снимала клип на песню cadillac Моргенштерна и делала шоу для Cartier и Saint Laurent. В их портфолио — визуал для выступлений топовых российских артистов — от Элджея до Арбениной, и даже работа для Пермской оперы — Лючия ди Ламмермур. Это Yakovlevsky Studio», — говорится в telegram-канале министерства.
Проект REKA — это кинетическая инсталляция с парящей тканью, светом и зеркалами, поясняют в ведомстве. Увидеть ее можно будет 2—4 сентября в ДК Солдатова. Четвертый фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST в этом году будет идти сразу три дня, он также выйдет на новые городские площадки. Мероприятия пройдут как в ДК Солдатова, так и на площади у ТРК Спешиlove. Основная тема фестиваля — этнос.
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