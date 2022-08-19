Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области

19 августа 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Отмечается, что Виталий Ганчев также займет пост первого заместителя главы военно-гражданской администрации Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко стал председателем совета министров и первым заместителем главы военно-гражданской администрации (ВГА) в освобожденной части Харьковской области. Об этом сообщается в указе главы ВГА Харьковской области Виталия Ганчева. «Постановляю сформировать совет министров военно-гражданской администрации Харьковской области. Назначить первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области — председателем совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича», — говорится в тексте документа. Ранее журналист Владимир Соловьев анонсировал назначение Алексеенко на пост председателя Совета министров администрации Харьковской области. По его словам, политик за 44 года успел поработать в администрации, заместителем главы Туапсинского района, исполнял обязанности руководителя Ейского района. Также Алексеенко был первым вице-губернатором Краснодарского края, курировал строительную сферу.

Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко стал председателем совета министров и первым заместителем главы военно-гражданской администрации (ВГА) в освобожденной части Харьковской области. Об этом сообщается в указе главы ВГА Харьковской области Виталия Ганчева. «Постановляю сформировать совет министров военно-гражданской администрации Харьковской области. Назначить первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области — председателем совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича», — говорится в тексте документа. Ранее журналист Владимир Соловьев анонсировал назначение Алексеенко на пост председателя Совета министров администрации Харьковской области. По его словам, политик за 44 года успел поработать в администрации, заместителем главы Туапсинского района, исполнял обязанности руководителя Ейского района. Также Алексеенко был первым вице-губернатором Краснодарского края, курировал строительную сферу.