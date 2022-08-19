Политолог предрек отставку сенатора Исакова из-за скандала

20 августа 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

У югорского сенатора Эдуарда Исакова могут возникнуть проблемы с карьерой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Карьера сенатора от ХМАО Эдуарда Исакова после скандала с его дочерью Дианой, которая публично осудила российскую спецоперацию на Украине, находится под угрозой и может закончиться отставкой. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Дмитрий Журавлев. «Дочь сенатора же где-то впитала все эти политические взгляды. Если не от мамы с папой, значит, от чужих людей, которые оказались для нее большим авторитетом. Она же, можно сказать, из золотой молодежи, отец — человек не бедный. А это определенный стиль потребления, которые ориентирован на Запад. А мы тут с ним боремся во время спецоперации. Сенаторы — люди назначаемые, и в администрации президента могут спросить с губернатора за этот скандал. И тут уже от главы региона будут зависеть дальнейшие действия — она может его снять, а может и не снять, объяснив, что он свою позицию публично высказал. Но какое-то пятнышко в карьере сенатора все равно останется», — считает эксперт. С этим мнением не согласен глава холдинга «Минченко консалтинг», политконсультант Евгений Минченко. Он уверен, что скандал с дочерью не скажется на карьере Исакова. «Не дай бог никому из нас столкнуться с ситуацией такого конфликта в семье. Понятно, что в зависимости от того, кто в каком лагере, одни поддерживают дочь сенатора и критикуют Исакова за то, что он от нее отрекся. Другие говорят, что, конечно, дочь не права, что она подставила своего отца. Имеешь свои убеждения — имей. Зачем делать акцент на том, что ты дочь сенатора? Ну и, наверное, можно было и тоньше, и как-то точнее ответить на эту ситуацию со стороны сенатора. Ну, я так понимаю, он все-таки не профессиональный политик. Он спортсмен и недостаточно обучен, а рядом не нашлось адекватных консультантов. Я не думаю, что это станет каким-то кардинальным вызовом для его дальнейшей карьерной судьбы», — уверен Минченко. Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Это произошло после того, как она уехала из России и дала интервью западным СМИ. В правительстве ХМАО заявили, что произошедший скандал является личным делом сенатора и они в него не вмешиваются. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее целями стали защита жителей Донбасса от геноцида и массовых убийств, а также денацификация и демилитаризация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Карьера сенатора от ХМАО Эдуарда Исакова после скандала с его дочерью Дианой, которая публично осудила российскую спецоперацию на Украине, находится под угрозой и может закончиться отставкой. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Дмитрий Журавлев. «Дочь сенатора же где-то впитала все эти политические взгляды. Если не от мамы с папой, значит, от чужих людей, которые оказались для нее большим авторитетом. Она же, можно сказать, из золотой молодежи, отец — человек не бедный. А это определенный стиль потребления, которые ориентирован на Запад. А мы тут с ним боремся во время спецоперации. Сенаторы — люди назначаемые, и в администрации президента могут спросить с губернатора за этот скандал. И тут уже от главы региона будут зависеть дальнейшие действия — она может его снять, а может и не снять, объяснив, что он свою позицию публично высказал. Но какое-то пятнышко в карьере сенатора все равно останется», — считает эксперт. С этим мнением не согласен глава холдинга «Минченко консалтинг», политконсультант Евгений Минченко. Он уверен, что скандал с дочерью не скажется на карьере Исакова. «Не дай бог никому из нас столкнуться с ситуацией такого конфликта в семье. Понятно, что в зависимости от того, кто в каком лагере, одни поддерживают дочь сенатора и критикуют Исакова за то, что он от нее отрекся. Другие говорят, что, конечно, дочь не права, что она подставила своего отца. Имеешь свои убеждения — имей. Зачем делать акцент на том, что ты дочь сенатора? Ну и, наверное, можно было и тоньше, и как-то точнее ответить на эту ситуацию со стороны сенатора. Ну, я так понимаю, он все-таки не профессиональный политик. Он спортсмен и недостаточно обучен, а рядом не нашлось адекватных консультантов. Я не думаю, что это станет каким-то кардинальным вызовом для его дальнейшей карьерной судьбы», — уверен Минченко. Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Это произошло после того, как она уехала из России и дала интервью западным СМИ. В правительстве ХМАО заявили, что произошедший скандал является личным делом сенатора и они в него не вмешиваются. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее целями стали защита жителей Донбасса от геноцида и массовых убийств, а также денацификация и демилитаризация страны.