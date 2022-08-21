21 августа 2022

Челябинский маршрутчик раздавил 80-летнюю пассажирку. Фото

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Вертолёт с девушкой из Магнитогорска, пострадавшей при падении в Оленьих ручьях. Екатеринбург, реанимобиль, медицина катастроф, машина реанимации, реанимация
От полученных травм женщина скончалась на месте Фото:

В Челябинске в поселке Новосинеглазово 45-летний водитель маршрутки №35 раздавил 22 августа 80-летнюю пассажирку. О ДТП со смертельным исходом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по региону.

«22 августа в 11:35 часов в Челябинске на ул. Челябинская, 53 водитель 1977 года рождения, управляя автобусом „ПАЗ“, совершил наезд на женщину 1942 года рождения. В момент трагедии она выходила из салона автобуса. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте», — отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники полиции выехали на место, сейчас они устанавливают обстоятельства ДТП. По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности при высадке пассажира.

Водитель маршрутки совершил смертельный наезд на женщину 1942 года рождения
Фото:

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В Челябинске в поселке Новосинеглазово 45-летний водитель маршрутки №35 раздавил 22 августа 80-летнюю пассажирку. О ДТП со смертельным исходом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по региону. «22 августа в 11:35 часов в Челябинске на ул. Челябинская, 53 водитель 1977 года рождения, управляя автобусом „ПАЗ“, совершил наезд на женщину 1942 года рождения. В момент трагедии она выходила из салона автобуса. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте», — отметили в пресс-службе ведомства. Сотрудники полиции выехали на место, сейчас они устанавливают обстоятельства ДТП. По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности при высадке пассажира.
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