Челябинский маршрутчик раздавил 80-летнюю пассажирку. Фото

22 августа 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

От полученных травм женщина скончалась на месте Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске в поселке Новосинеглазово 45-летний водитель маршрутки №35 раздавил 22 августа 80-летнюю пассажирку. О ДТП со смертельным исходом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по региону. «22 августа в 11:35 часов в Челябинске на ул. Челябинская, 53 водитель 1977 года рождения, управляя автобусом „ПАЗ“, совершил наезд на женщину 1942 года рождения. В момент трагедии она выходила из салона автобуса. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте», — отметили в пресс-службе ведомства. Сотрудники полиции выехали на место, сейчас они устанавливают обстоятельства ДТП. По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности при высадке пассажира. Водитель маршрутки совершил смертельный наезд на женщину 1942 года рождения Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по региону

В Челябинске в поселке Новосинеглазово 45-летний водитель маршрутки №35 раздавил 22 августа 80-летнюю пассажирку. О ДТП со смертельным исходом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по региону. «22 августа в 11:35 часов в Челябинске на ул. Челябинская, 53 водитель 1977 года рождения, управляя автобусом „ПАЗ“, совершил наезд на женщину 1942 года рождения. В момент трагедии она выходила из салона автобуса. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте», — отметили в пресс-службе ведомства. Сотрудники полиции выехали на место, сейчас они устанавливают обстоятельства ДТП. По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности при высадке пассажира.