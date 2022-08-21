В Госдуме поставили Куйвашева в пример другим губернаторам

22 августа 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Александр Хинштейн (на фото) назвал Евгения Куйвашева молодцом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернаторам, руководящим отделениями «Единой России» в своих регионах, следует брать пример с главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Он «оперативно и жестко» погасил конфликт в Асбесте, где сын местного депутата Дмитрия Александрина назвал избирателей грязью. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. «Молодец Евгений Куйвашев! То, что семейное публичное аутодафе (наказание — прим. URA.RU) произошло благодаря его вмешательству — сомнений нет. Всем бы губернаторам-секретарям ЕР так оперативно и жестко реагировать на подобные случаи», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Скандал в Асбесте разгорелся в середине августа. Кандидат в гордуму Егор Александрин, сын депутата и статусного единоросса Дмитрия Александрина, повздорил с местными активистами и назвал их грязью. В ситуацию вмешался губернатор Куйвашев, заявивший, что юноше нечего делать в политике. Сразу после этого Александрин-старший попытался оправдать сына, а затем удалился из соцсетей. Младший Александрин снялся с выборов и публично принес извинения обиженным активистам.

Губернаторам, руководящим отделениями «Единой России» в своих регионах, следует брать пример с главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Он «оперативно и жестко» погасил конфликт в Асбесте, где сын местного депутата Дмитрия Александрина назвал избирателей грязью. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. «Молодец Евгений Куйвашев! То, что семейное публичное аутодафе (наказание — прим. URA.RU) произошло благодаря его вмешательству — сомнений нет. Всем бы губернаторам-секретарям ЕР так оперативно и жестко реагировать на подобные случаи», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Скандал в Асбесте разгорелся в середине августа. Кандидат в гордуму Егор Александрин, сын депутата и статусного единоросса Дмитрия Александрина, повздорил с местными активистами и назвал их грязью. В ситуацию вмешался губернатор Куйвашев, заявивший, что юноше нечего делать в политике. Сразу после этого Александрин-старший попытался оправдать сына, а затем удалился из соцсетей. Младший Александрин снялся с выборов и публично принес извинения обиженным активистам.