Махонин готовит новое назначение в правительстве

23 августа 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Документы будут подписаны в ближайшее время Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Министром тарифного регулирования в Пермском крае станет первый заместитель в министерства ЖКХ Мария Козлова. Источник URA.RU, близкий к краевому правительству, сообщил, что в ближайшее время губернатор с высокой долей вероятности назначит ее на эту должность. «Ждем, что в ближайшее время будут подписаны все документы», — отметил он. С июня обязанности и. о. министра тарифного регулирования исполняет вице-премьер Андрей Кокорев. Вера Ануфриева, которая также в статусе и. о. занимала ранее эту должность (а фактически была заместителем), ушла в декретный отпуск. Кандидатуру Марии Козловой уже согласовал ФАС России. Об этом в своем telegram-канале сообщает УФАС по Пермскому краю. «ФАС России рассмотрела и одобрила представление губернатора Пермского края о назначении на должность министра Марии Козловой», — говорится в сообщении. Поясняется, что антимонопольщики проводят аттестацию тарифных министров. В пресс-службе администрации губернатора не стали комментировать будущее назначение. Мария Козлова работает в должности первого заместителя в минЖКХ и благоустройства с конца 2021 года. Она отвечает за вопросы теплоэнергетики, газоснабжения, а также ГО и ЧС. УФАС России отмечает, что у Козловой есть два высших образования и опыт работы на руководящих должностях в ресурсоснабжающих организациях.

Министром тарифного регулирования в Пермском крае станет первый заместитель в министерства ЖКХ Мария Козлова. Источник URA.RU, близкий к краевому правительству, сообщил, что в ближайшее время губернатор с высокой долей вероятности назначит ее на эту должность. «Ждем, что в ближайшее время будут подписаны все документы», — отметил он. С июня обязанности и. о. министра тарифного регулирования исполняет вице-премьер Андрей Кокорев. Вера Ануфриева, которая также в статусе и. о. занимала ранее эту должность (а фактически была заместителем), ушла в декретный отпуск. Кандидатуру Марии Козловой уже согласовал ФАС России. Об этом в своем telegram-канале сообщает УФАС по Пермскому краю. «ФАС России рассмотрела и одобрила представление губернатора Пермского края о назначении на должность министра Марии Козловой», — говорится в сообщении. Поясняется, что антимонопольщики проводят аттестацию тарифных министров. В пресс-службе администрации губернатора не стали комментировать будущее назначение. Мария Козлова работает в должности первого заместителя в минЖКХ и благоустройства с конца 2021 года. Она отвечает за вопросы теплоэнергетики, газоснабжения, а также ГО и ЧС. УФАС России отмечает, что у Козловой есть два высших образования и опыт работы на руководящих должностях в ресурсоснабжающих организациях.